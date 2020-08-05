 

Саранчу из «библейской казни» в Израиле превращают в манну земную

05.08.2020, 10:35, Новости дня

В недалёком будущем, когда необходимость в животном белке резко возрастёт, переработанная саранча может стать источником пропитания.

Как передаёт Euronews, она более чем на 70% состоит из белка, содержит все аминокислоты, а также другие питательные вещества. Кроме того, по пищевой ценности биодобавка из саранчи превосходит мясо.

Саранча из «библейской казни» может превратиться в средство массового пропитания. По крайней мере, в этом убеждён Дрор Тамир, основатель и генеральный директор израильской компании Hargol FoodTech. Учитывая, что население Земли к 2050 году достигнет 10 миллиардов, необходимость в животном белке резко возрастёт.

ДРОР ТАМИР: Как ожидается, глобальный спрос на белок удвоится в ближайшие десятилетия, при этом его существующие источники, а именно животноводство, достигли своих пределов. Экстенсивное разведение скота вредит окружающей среде, генерирует выбросы парниковых газов, требует огромных объёмов воды и пахотных земель. Растительный белок, в свою очередь, требует интенсивной переработки и не так полезен.

Выращивание саранчи занимает три месяца. Затем насекомых запекают целиком, либо перерабатывают в порошок. По пищевой ценности биодобавка из саранчи превосходит мясо.

ДРОР ТАМИР: Чтобы внедриться на североамериканский и европейский рынок, нам нужно преодолеть физическое отвращение клиентов. Для этого мы и перерабатываем саранчу в порошок, а затем добавляем в широкий спектр пищевых продуктов.

Саранча более чем на 70 процентов состоит из белка, содержит все аминокислоты, а также другие питательные вещества. Она особенно полезна для людей, страдающих атеросклерозом и гипертонией.





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