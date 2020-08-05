Нет и может никогда и не появиться — в ВОЗ не верят в панацею от коронавируса

05.08.2020, 10:35, Новости дня

Хотя специалисты по всему миру работают над лекарствами от коронавируса и уже несколько вакцин находятся на финальных стадиях испытаний, на сегодня «серебряной пули», которая помогла бы победить пандемию, нет и «может никогда и не появиться», заявил глава ВОЗ Тедрос Гебреисус. Он подчеркнул, что людям и правительствам следует продолжать соблюдать «основы»: соцдистанцирование, ношение масок, тестирование, изоляцию и отслеживание контактов заражённых.



Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что, несмотря на старания учёных и фармацевтических компаний по всему миру, волшебного лекарства, которое поможет раз и навсегда победить коронавирус, может никогда и не появиться, пишет CNBC.

В ходе пресс-конференции в понедельник 3 августа генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус отметил, что специалисты достигли значительных результатов в разработке лекарств, которые могут помочь людям с тяжёлыми формами COVID-19. Также сразу несколько вакцин находятся на финальных стадиях испытаний. Однако, по словам Тедроса, «серебряной пули» — панацеи, которая поможет миру забыть о пандемии, «на данный момент нет и может никогда и не появиться».

Как напоминает канал, на сегодня в регистре американского Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов (Food and Drug Administration) нет ни одного лекарства от коронавируса, которым, по данным Университета Джонса Хопкинса, в общей сложности в мире заразилось более 18 миллионов человек и от которого умерли по меньшей мере 689 625 заболевших.

В мае управление выдало в упрощённом порядке разрешение для экстренного использования при лечении коронавируса антивирусному препарату ремдесвиру, хотя официально до этого он одобрен не был. Также, как заявляет американское ведомство, оно рассматривает возможность использования такого противовоспалительного и иммуннодепрессивного средства, как дексаметазон, которое для лечения COVID-19 уже используют британские врачи.

Тем не менее, как подчёркивают эксперты, до появления вакцины возвращения к «нормальной жизни» ждать не стоит. По данным ВОЗ, сейчас по всему миру идёт работа над более чем 150 вакцинами и по меньшей мере 25 из них уже на стадии клинических испытаний.

По словам Тедроса, пока мировые лидеры могут препятствовать новым вспышкам заболевания, соблюдая «основные принципы»: тестирование, лечение и изоляцию заражённых и тех, с кем они контактировали. Каждый человек может внести свой вклад в борьбу с коронавирусом, если будет соблюдать дистанцию, носить маску, кашлять в отдалении от других и регулярно мыть руки.

«Посыл людям и правительствам ясен: продолжайте всё это делать. И когда пандемия окажется под контролем, продолжайте, ещё больше укрепляйте систему здравоохранения, усиливайте наблюдение, отслеживание контактов и делайте всё, чтобы нарушенная работа медицинских служб вновь возобнавилась как можно быстрее», — призвал глава ВОЗ.