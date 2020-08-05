Пытаясь украсть китайский TikTok, США снова переступают через нормы

05.08.2020, 10:35, Новости дня

Администрация Дональда Трампа не только вынуждает китайских разработчиков продать TikTok американцам, но и претендует на «очень большой процент» от этой сделки. Это, по мнению Global Times, всё больше походит на «кражу» иностранного продукта. Газета считает, что Америка, которая часто говорит о важности международных норм, сама нередко их нарушает, пользуясь своей позицией сильного.



Reuters

В понедельник 3 августа президент Дональд Трамп заявил, что власти США должны получить «очень большой процент» от потенциальной продажи китайского приложения TikTok американской компании, потому что именно они «делают эту сделку возможной». Как обращает внимание Global Times, мало кто представляет, о каких именно процентах идёт речь и в каком виде они должны быть переданы Минфину. Бывший советник при Министерстве юстиции США Джин Киммельман отметил: «Это довольно-таки необычное предложение, в норме такого не бывает».

Ранее, напоминает газета, американский лидер пригрозил запретить TikTok или же продать его американской компании. Вкупе с новым требованием о выплате «процента» от сделки Минфину всё это, по мнению издания, всё больше походит на «кражу» продукта китайских разработчиков. «США всегда настаивают, что в Индийско-Тихоокеанском регионе необходимо установить порядок на основе (международных. — ИноТВ) норм, однако, глядя, как Вашингтон ведёт себя по отношению к TikTok, о каких вообще нормах можно говорить?» — возмущается Global Times.

По словам китайской газеты, нормы, о которых так любят разглагольствовать США, чаще всего строятся на принципе «грубая сила — это всё». Будучи сильнее других, Америка не только сама устанавливает правила, но и делает с ними всё, что ей заблагорассудится, — навязывает их всем, а сама при желании нарушает. Другим странам только и остаётся, что усваивать эти правила и мириться с тем, что США по своему усмотрению периодически ими пренебрегают.

Пример с TikTok показывает, что мир, в котором главенствуют США, — это «мир, где сила стоит выше норм», подчёркивает издание. Здесь нельзя вести борьбу, опираясь на правила, — здесь всё решает сила. В основе норм лежат моральные принципы. Но когда эти моральные принципы вступают в конфликт с принципами верховенства сильнейшего, Америка выбирает последние — такова, на взгляд Global Times, вся суть миропорядка, в котором правит Вашингтон.

«Кражу» китайского приложения американцами трудно объяснить, считает газета. Кто-то может сказать, что это ответные меры на попытки властей КНР не пустить крупные американские интернет-компании на рынок Поднебесной. Но ведь всё было не так. Как объясняет издание, Китай просто выдвинул определённые условия к платформам из США в соответствии с собственным законодательством. Google, например, все требования выполнил и смог спокойно работать в КНР — так же может сделать любая американская интернет-компания.

Но в случае с TikTok США повели себя очень категорично и отказались предъявить китайцам какие-либо условия, чтобы приложение могло продолжить работать в Америке. Под предлогом обеспокоенности потенциальными угрозами в сфере «национальной безопасности» Вашингтон уже не первый раз пытается «убить» китайскую компанию.

«США снова продемонстрировали миру пример того, как использовать свою силу, пренебрегая нормами и моральными принципами. Таким образом они, можно сказать, дали компаниям со всего мира знать, что ведение бизнеса в Америке связано с огромными политическими рисками», — предупреждает Global Times.

В США обычно не возникает проблем с малым бизнесом, но если кто-то сунется в нечто посерьёзнее и бросит вызов американским корпорациям, «есть большая вероятность, что вдруг начнутся проблемы». «Допустим, если бы у TikTok были европейские владельцы, можно ли с уверенностью утверждать, что в США они бы тоже не столкнулись с давлением?» — рассуждает газета.

Америка, конечно, поплатится за такое поведение, уверено издание, но это будет нескоро — долгосрочная перспектива не волнует президента Трампа, которому нужно извлечь выгоду здесь и сейчас, чтобы добиться переизбрания. «Нельзя не отметить, что при действующей администрации США превращаются в безумную страну. Варварская облава на определённую компанию, попытки прикрыться и злоупотребить стремлением защитить «национальную безопасность», чтобы добиться своей цели, — это уже выходит за рамки цивилизованного поведения».

Global Times полагает, что с такими тенденциями в формировании миропорядка в XXI веке нормы будут играть всё менее значительную роль. И сегодня, когда мир охвачен беспрецедентной по своим масштабам пандемией, утеря норм станет большой трагедией для всего человечества.