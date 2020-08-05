22 процента ярославцев ищущих работу готовы к переезду

05.08.2020, 10:38, Детали

Теги: Безработица, Работа

Согласно данным сайта hh.ru за последний месяц, 22% соискателей из Ярославской области готовы рассматривать варианты трудоустройства с переездом.

Самыми популярными для переезда регионами для ярославцев, разместивших свое резюме на hh.ru в июле стали Москва и МО (14% от всех, кто готов к переезду), Санкт-Петербург и ЛО – 7%, Краснодарский край – 2%, Кострома, Крым, Нижний Новгород, Тверь и Ростов – примерно по 1%. Переезжать в рамках Ярославской области согласны 5% соискателей.

При этом, согласно данным опроса работодателей, проведенного недавно службой исследований hh.ru, 45% работодателей были не заинтересованы в иногородних кандидатах на свои вакансии в пандемию. Но 27% в период самоизоляции были готовы рассматривать соискателей из других регионов, а еще 27% – были готовы принимать иногородних кандидатов на позиции с удалённой работой и перспективой перевода в офис.

70% опрошенных работодателей заявили, что их компании не помогают иногородним соискателям с переездом к месту работы. 15% оплачивают съёмное жильё в первое время после переезда сотрудника, 12% помогают оплатить билеты, 11% помогают найти съёмное жильё.

Большинство (70%) работодателей считают, что уровень квалификации иногородних соискателей не отличается от уровня кандидатов из региона компании. 16% считают, что уровень иногородних кандидатов выше, 14% — что он ниже.