 

В РФ подтвердили 5,2 тыс. новых случаев коронавируса

05.08.2020, 10:30, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 5204 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 866 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 5204 новых случая коронавируса в 83 регионах, из них 25,8% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 687, Свердловской области – 181, Ханты-Мансийском АО – 169.

Всего в стране выявлено 866 627 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 669 026 человека, из них 7555 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 139 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 14 490 человек.

Накануне, 4 августа, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5159. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 45.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.





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