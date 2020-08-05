В Санкт-Петербурге нашли мертвой 8-летнюю девочку

05.08.2020, 10:30, Разное

В Петербурге мертвой обнаружили восьмилетнюю девочку. Ее труп находился в квартире, где она проживала с родителями.

Утром на место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов. Известно, что девочка болела ДЦП. Ее тело отправлено в морг на судмедкспертизу.

Утром на место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов. Известно, что девочка болела ДЦП. Ее тело отправлено в морг на судмедкспертизу. Признаки насильственной смерти при первичном осмотре трупа обнаружены не были.

В ходе проведения проверки полицейские установили, что мать ребенка является домохозяйкой, а отец работает в службе доставки продуктов питания. На учете семья не состоит.