Взрывом в порту Бейрута уничтожено около 85% запасов зерна Ливана

05.08.2020, 10:29, Новости дня

Взрывом, который произошел 4 августа в порту Бейрута, были уничтожены элеваторы, на которых хранилось около 85% запасов зерна Ливана. Об этом пишет агентство Associated Press.

В частности, агентство, ссылаясь на кадры, полученные с беспилотника, сообщает, что взрывом было полностью разрушено главное зернохранилище порта, которое находилось в ведении министерства экономики и торговли Ливана.

Министр экономики страны Рауль Нехме заявил, что зерно, хранившееся в порту, испорчено и не пригодно для использования.

При этом он заверил, что в Ливане достаточно пшеницы для удовлетворения текущих потребностей. Нехме добавил, что Ливан увеличит импорт зерна.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.

В результате взрыва погибли минимум 78 человек, почти 4 тыс. получили ранения.