В Санкт-Петербурге в коммунальной квартире найден труп женщины с гематомами

05.08.2020, 10:17, Разное

В Петербурге в одной из коммунальных квартир был найден труп женщины. На нем сотрудники правоохранительных органов зафиксировали гематомы. Инцидент был зафиксирован в одном из домов, расположенных на набережной Фонтанки.

Подозреваемый в совершении преступления уже задержан. Им оказался 38-летний хозяин жилплощади. О мотивах мужчины пока ничего не говорится. Сообщение об обнаружении трупа поступила в полицию Петербурга около семи часов утра. На вид погибшей было 55 лет.

Тело женщины направлено в морг для проведения судмедэкспертизы. После установления причины смерти будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.