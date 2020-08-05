 

Россия решила отправить в Ливан госпиталь с врачами для помощи пострадавшим от взрыва

05.08.2020, 10:16, Новости дня

МЧС РФ в рамках гуманитарной акции направит в ливанский Бейрут мобильный госпиталь с врачами для оказания помощи пострадавшим от взрыва, сообщили в пресс-службе ведомства.

В МЧС сообщили, что самолетами «будут направлены мобильный госпиталь, врачи, спасатели «Центроспаса», специалисты Роспотребнадзора с лабораторией по выявлению новой коронавирусной инфекции», передает ТАСС.

Отмечается, что все специалисты будут укомплектованы специальными костюмами и средствами защиты с учетом эпидемиологической обстановки из-за коронавируса.

Напомним, вечером во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошли два взрыва. Были опубликованы видеозаписи с места происшествия.

Погибли 78 человек, еще 4 тыс. пострадали, в том числе сотрудники посольств Бельгии, Германии и Нидерландов. Также погиб генеральный секретарь ливанской Партии Катаиб Низар Наджарьян, пострадали супруга и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба.

Пострадала половина города, в том числе здания посольства и торгпредства РФ в Ливане. Мощный взрыв в Бейруте сравнили с Хиросимой и Нагасаки.





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