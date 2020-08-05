Тихановская попросила Меркель повлиять на Лукашенко для проведения честных выборов

05.08.2020, 10:16, Новости дня

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила канцлера Германии Ангелу Меркель связаться с белорусским лидером Александром Лукашенко и потребовать от него проведения честных выборов.

«Скажите ему, что мы не хотим войны. Все, что мы хотим – это честные выборы. Нам надоело, что нами управляет этот диктатор. Мы устали», – обратилась Тихановская к главе германского правительства, передает Deutsche Welle со ссылкой на Bild.

Она призналась, что боится, поскольку видит, что белорусский лидер «готов сделать, чтобы остаться у власти».

Также Тихановская рассказала, что как только объявила, что будет баллотироваться вместо мужа, находившегося в тот момент в СИЗО, ей раздался анонимный звонок. Неизвестный предупредил, что «если она не отзовет свою кандидатуру, ее посадят в тюрьму, а ее дети попадут в детский дом». Она добавила, что после этого разговора немедленно переправила детей «в безопасное место за границей».

Тихановская также посетовала на тяжелую экономическую обстановку в стране и обвинила Лукашено в коррупции.

Основной день президентских выборов в Белоруссии – 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему у Лукашенко есть реальный повод опасаться исхода президентских выборов в Белоруссии.



