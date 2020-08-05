Кейт Миддлтон приняла участие в сборе вещей для нуждающихся семей Великобритании

05.08.2020, 10:15, Разное

Кейт Миддлтон сподвигла 19 британских брендов и торговых сетей пожертвовать порядка 10 тысяч новых вещей более чем 40 вещевым банкам по всей Великобритании. Вчера герцогиня посетила один из таких банков, Baby Basics UK в Шеффилде, где помогла распаковать коробки с пожертвованиями и пообщалась с нуждающимися семьями и представителями организации.

Кейт Миддлтон Этот опыт очень эмоционален. После того как я однажды повстречала в Кингс-Линн несколько нуждающихся семей, я пришла домой и буквально разрыдалась, потому что их истории были такими трогательными и грустными. Трудности, которые они пережили, храбрость, которую они проявили… Небольшие волонтерские акции, в которых может поучаствовать каждый, имеют огромное значение. Осознание того, что ты можешь изменить жизнь другой семьи, ни с чем несравнимо,- рассказала Кэтрин. Помимо банка Baby Basics UK, пожертвования были доставлены в такие организации как Little Village и AberNecessities SCIO, которые помогают нуждающимся семьям с детьми, в том числе одеждой.