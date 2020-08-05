Шон Пенн раскрыл подробности тайной свадьбы с Лейлой Джордж

05.08.2020, 10:15, Разное

В начале августа стало известно, что 59-летний Шон Пенн женился на своей девушке, 28-летней актрисе Лейла Джордж. Церемония тщательно скрывалась от прессы, и узнать о ней журналистам удалось благодаря подруге Лейлы, Ирене Медавой, которая решила поздравить девушку в Instagram. Вчера о бракосочетании рассказал и сам Пенн, став гостем программы “Поздней ночью с Сетом Майерсом”. По его словам, они с Лейлой поженились в лучших “ковидных” традициях – с помощью Zoom:

Мы сыграли “ковидную” свадьбу, связались с окружным комиссаром в Zoom. Мы с Лейлой были дома с ее братом и двумя моими детьми.

Шон Пенн и Лейла ДжорджРоман Шона Пенна и Лейлы Джордж начался осенью 2016-го, когда Пенну было 56 лет, а его избраннице — 24 года. Обстоятельства, при которых пара познакомилась, так и не были обнародованы. После появления первых совместных снимков влюбленных на Гавайях об их отношениях не было слышно год, после чего папарацци запечатлели их вновь —причем на том же курорте. Более того: актер попал в объективы фотографов в тех же купальных шортах, что и годом ранее. После чего СМИ сделали ироничные выводы, что отношения пары развиваются исключительно в период отпуска и на периметре Гавайских островов. В последний же раз пара выходила в свет вместе в марте этого года. А во время одного из онлайн-интервью, которые он давал на карантине Пенн признался, что его возлюбленная понимает его как никто другой:

Сложный ли я персонаж? Думаю, да… Я бы сказал, что я человек, который чувствует и выражает свои чувства довольно энергично и эмоционально, и это часто вводит людей вокруг меня в заблуждение. Я думаю, та энергия, о которой мы сейчас говорим, во многом связана с леди по имени Лейла Джордж. На данный момент она знает меня лучше, чем я сам. Это не значит, что я всегда согласен с ее мнением и восприятием, но я определенно нахожу его интересным и занимательным.

Встречаться с Джордж Пенн начал спустя год после драматичного расставания с актрисой Шарлиз Терон, с которой он встречался полтора года и по слухам готовился к свадьбе и усыновлению ее детей. Но сама Терон в недавнем интервью сообщила, что вовсе не собиралась замуж за Шона.

Шон Пенн и Шарлиз Терон