Организаторов несогласованных акций в поддержку Фургала в Хабаровске оштрафовали

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05.08.2020, 10:08, Новости дня

Суд оштрафовал организаторов несогласованных акций в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, информирует пресс-служба регионального правительства.

В правительстве сообщили, что в отношении организаторов были составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1, 2 ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»), передает ТАСС.

Восемь организаторов «привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 116 тыс. рублей».

Составлено 105 протоколов об административных правонарушениях в отношении участников несанкционированных акций.

Напомним, несанкционированные акции проходили в Хабаровске с 11 июля после задержания экс-главы региона Сергея Фургала.

Самые массовые митинги проходили по субботам, однако их число неуклонно снижалось: 11 июля на акцию вышли 12 тыс. человек, 18 июля 10 тыс., 25 июля, по разным оценкам, от 6,5 до 8 тыс. человек. В будние дни к зданию правительства края приходили от 100 до 300 участников.





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