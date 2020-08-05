 

При обрушении моста на военных учениях в ЕАО пострадали 18 человек

05.08.2020, 10:08, Новости дня

Конструкции моста обрушились на военных учениях в Еврейской автономной области, в результате пострадали 18 человек, сообщили в экстренных службах.

«В поселке имени Тельмана в Смидовичском районе во время учений железнодорожных войск произошло обрушение конструкций моста. Травмы получили 18 человек», – приводит ТАСС слова источника в экстренных службах.

Он уточнил, что все пострадавшие направлены в военный госпиталь Хабаровска.

Причины случившегося уточняются. По одной из версий, могла быть нарушена техника безопасности.





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