При обрушении моста на военных учениях в ЕАО пострадали 18 человек
05.08.2020, 10:08, Новости дня
Конструкции моста обрушились на военных учениях в Еврейской автономной области, в результате пострадали 18 человек, сообщили в экстренных службах.
«В поселке имени Тельмана в Смидовичском районе во время учений железнодорожных войск произошло обрушение конструкций моста. Травмы получили 18 человек», – приводит ТАСС слова источника в экстренных службах.
Он уточнил, что все пострадавшие направлены в военный госпиталь Хабаровска.
Причины случившегося уточняются. По одной из версий, могла быть нарушена техника безопасности.
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