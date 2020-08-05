Башня дьявола (плохого индейского бога)

05.08.2020, 10:04, Разное

В центральной части США восточнее Скалистых гор лежат Великие равнины – предгорное плато, ровное, как стол. Ни овражка, ни бугорка на десятки километров вокруг. В самом центре плато – гигантская скала диаметром 300м у основания, 86 – у вершины и возвышающаяся на 386м – Башня дьявола.

Башня плохого бога

Индейцы никогда не селились вблизи этой скалы, не становились лагерем во время кочевок, и даже попав в этот район, стремились убраться из него как можно скорее, и как можно дальше. Скалу они называли Башней плохого бога, верили, что на ее вершине обитает злой демон. В XX веке Великие равнины начали осваивать белые переселенцы и «плохой бог» стал дьяволом.

Столь мрачному названию скала обязана не только своему необычному виду, но и своей неприступности – в течение тысячелетий нога человека не ступала на ее вершину. Первыми побывали там в 1893 году местные фермеры Уилфорд Рипли и Уильям Роджерс. Не имея никакого понятия об альпинистском снаряжении, они просто загоняли в трещины скалы деревянные колышки и по ним поднимались вверх.

Несмотря на простоту способа, в течение последующих 45 лет никто не решался повторить это восхождение. Только в 1938 году профессиональный скалолаз Джек Дюрранс поднялся на вершину Башни.

Герой-неудачник

В 1941 оду ас-парашютист Джордж Хопкинс решил покорить скалу, но несколько необычным способом: не поднимаясь на нее, а спустившись на ее макушку на парашюте. Спуск был произведен филигранно. Рассчитав все до миллиметра, Хопкинс приземлился в самом центре площадки и мгновенно стал американским героем. Эйфория у парашютиста прошла быстро. Оказалось, что спуститься с горы еще труднее, чем подняться на нее.

Самолеты не могли приземлиться на площадке из-за ее маленьких размеров. Не оправдались надежды на вертолет: господствовавшие на 386-метровой высоте ветры просто сдували технику. Ас-парашютист оказался в роли отца Федора из «12 стульев», оравшего «снимите меня, я отдам колбасу!» Герой мгновенно превратился в объект насмешек. Для спасения Хопкинса был организован специальный комитет.

Пока члены комитета думали, как спасать пленника Башни, с самолетов ему сбрасывали продукты, спальные мешки, веревки и прочую «гуманитарную помощь». Большая часть ее пролетала мимо цели, а та, что попадала на вершину, после падения оказывалась в абсолютно непригодном состоянии.

Вызванные профессиональные альпинисты Филд и Горелл после нескольких 3-часового штурма признались, что скала им не по зубам. Пришлось срочно искать Джека Дюрранса. Доставленный из Дортмунда Дюрранс возглавил группу спасателей и повторил свое восхождение 1938 года. Обессиленного Хопкинса (он провел на Башне почти 7 суток) благополучно спустили вниз в специальной люльке.

Легенды Башни дьявола

Конечно, было бы странно, если бы Башня дьявола не обросла легендами. Есть версия, что скала – искусственное сооружение, построенное: представителями исчезнувшей цивилизацией/инопланетянами/пришельцами из параллельного мира – выбирайте, что вам нравится. В пользу этих теорий и наблюдаемые свечения над Башней, и постоянно бьющие в ее вершину молнии, и многочисленные НЛО, наблюдаемые в ее окрестностях. Масла в огонь добавил С. Спилберг со своим фильмом «Близкие контакты третье степени», в финальной сцене которого космический корабль пришельцев использует вершину скалы как посадочную площадку.

Однако геологи, расходясь во мнениях о природе процессов, ставших причиной появления скалы, едины в том, что Башня – творение исключительно матушки-природы, как бы нам не хотелось обратного. Однако это вовсе не означает, что Башня дьявола не преподнесет нам в ближайшем будущем каких-либо сюрпризов.