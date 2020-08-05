Генсек ООН заявил о катастрофе в сфере образовании из-за коронавируса

05.08.2020, 9:53, Новости дня

Пандемия коронавируса привела к крупнейшему в современной истории провалу в системе образования по всему миру, способна свести на нет десятилетия прогресса и усугубить укоренившееся в мире неравенство, сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш.

По словам главы организации, по состоянию на середину июля школы были закрыты в более чем 160 странах, что затронуло около 1 млрд учащихся. По крайней мере 40 млн детей во всем мире не имели возможности учиться в критически важный дошкольный год.

«Несмотря на проведение уроков по радио, телевидению и в интернете, а также на все усилия учителей и родителей, многие ученики по-прежнему остаются вне досягаемости. Учащиеся с ограниченными возможностями, представители меньшинств и малообеспеченных общин, беженцы, а также жители отдаленных районов подвергаются наибольшему риску безнадежно отстать в обучении», – сообщил Гутерриш, слова которого приводятся на сайте ООН.

Генсек ООН напомнил, что мир столкнулся с кризисом обучения еще до пандемии: более 250 млн детей школьного возраста в разных странах не имели возможности посещать школу, и лишь четверть учащихся средних школ в развивающихся странах заканчивали учебу с необходимыми базовыми навыками.

«Теперь мы сталкиваемся с катастрофой гораздо большего масштаба, способной свести на нет десятилетия прогресса и усугубить укоренившееся в мире неравенство», – сообщил Гутерриш.

Для того чтобы попытаться исправить эту ситуацию, ООН вместе с международными партнерами запускает кампанию под названием «Спасите наше будущее», состоящую из четырех этапов. В рамках кампании, по словам Гутерриша, следует, как можно скорее открыть школы и увеличить инвестиции в образование. Также генсек ООН призвал обращать особое внимание на образование детей, живущих в зонах чрезвычайных ситуаций и кризисов, а также «переосмыслить педагогические методы и принципы», сделав шаг в направлении перспективных систем, обеспечивающих качественное образование для всех.

«Мы живем в поворотный для будущего детей и молодежи всего мира момент. Решения, которые отдельные страны и международные организации принимают сейчас, будут иметь долгосрочные последствия для судеб сотен миллионов молодых людей и перспектив развития мира на десятилетия вперед», – заключил Гутерриш.

Напомним, министр просвещения Сергей Кравцов заявлял, что дистанционное обучение в российских школах вводить не будут, новый учебный год начнется 1 сентября в обычном формате.