Галкин обошел Урганта в рейтинге доверия россиян

05.08.2020, 9:43, Разное

Больше всего россияне доверяют телеведущему Андрею Малахову. На второй строчке расположился юморист Максим Галкин, ранее занимавший четвертое место. Тройку лидеров замыкает журналист Александр Гордон.

Четвертым в рейтинге оказался шоумен Иван Ургант, который до этого был на второй строчке. За ним следуют журналисты Владимир Познер и Владимир Соловьев. Седьмое место присудили резиденту Comedy Club Павлу Воле.

Медиаменеджер Андрей Норкин занял восьмую строчку. Далее идет участница скандального реалити-шоу “Дом-2” Ксения Бородина. На десятое место поместили ведущего программы “Поле чудес” Леонида Якубовича.

Результаты опроса представил исследовательский холдинг “Ромир”. О наиболее влиятельных знаменитостях рассказали 2 400 человек старше 14 лет. В рейтинг вошли персоны, для которых телевидение является основным видом деятельности.

Отмечается, что участниками исследования стали покупатели, пользователи, потребители. Респонденты имеют разные социально-демографические характеристики, покупательские и медиа-предпочтения.