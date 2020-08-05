В Техасе из-за проклятой куклы отец убил малолетнюю дочь

05.08.2020, 9:38, Разное

Это очень странное интервью появилось в сети еще в 2011 году с претензией на правдивость. Никаких доказательств реальности этого было не найти и вся история быстро перекочевала в раздел страшилок. Но некоторые исследователи считают, что в этом есть доля правды.

В мире существует множество историй об одержимых и проклятых куклах. Они всегда привлекают наше внимание, потому что виновники с самого начала вызывают беспокойство.

Это, вероятно, все-таки не синдром "проклятой долины", однако маленькие кукольные тела и их мертвые человекоподобные глаза, смотрящие на мир, часто беспокоят одних и пугают других.

Рассказы об одержимых куклах нередко кажутся выдуманными, потому что с ними связывают ужасающие убийства, словно взятые из фильмов ужасов. Но следующая история не выдумка, причем произошла она совсем недавно.

В 2011 году 45-летний житель штата Техас Байрон Робертсон набросился на свою 5-летнюю дочь Нэнси, жестоко убив ее. Он был арестован и прошел через множество психологических тестов, которые показали, что он страдает параноидальной шизофренией.

Это мало помогло ему, так как его все равно судили и признали виновным в убийстве, приговорив к смертной казни. В ожидание казни его отправили в камеру смертников и именно там он однажды рассказал о некой сверхъестественной зловещей силе, которая стояла за его преступлением.

Случилось это во время одного из визитов психиатра Джека Рэндольфа. Он приходил к Робертсону и расспрашивал его, в попытке все-таки доказать его невменяемость, чтобы отменить страшный приговор.

По словам Робертсона, все началось когда он пошел в магазин игрушек, чтобы купить подарок ко Дню Рождения Нэнси. В то время у него и его жены были тяжелые финансовые времена, но они заняли немного у родни и знакомых и на эти деньги решили купить Нэнси подарок и устроить для нее детскую вечеринку.

В магазине Робертсон наткнулся на большую куклу, чуть ли не ростом с его дочь. Она сразу показалась ему немного жутковатой, но он решил, что такие куклы наверняка нравятся маленьким девочкам. И купил ее. Он оказался прав, едва Нэнси увидела куклу, она с ней больше не расставалась. Кукла и девочка стали неразлучны, девочка всюду таскала куклу с собой и спала с ней.

День Рождения прошел великолепно и всем все понравилось. По словам Робертсона, это был самый счастливый день в их семье. Но вскоре настали тревожные дни. Нэнси стала так часто проводить все свое время с куклой, что теперь даже отказывалась играть со своими реальными подружками.

Она перестала выходить играть на улицу, стала игнорировать своих одноклассников, все свободное время она теперь сидела в своей комнате и час за часом увлеченно играла со своей куклой и разговаривала с ней. Это сказалось и на школьном поведении ребенка, ведь Нэнси частенько носила куклу и в школу, и однажды учительница рассказала родителям Нэнси о том, что у девочки очень нездоровая привязанность к игрушке.

"Вся наша жизнь в доме теперь регулярно вращалась вокруг этой куклы. А потом Нэнси стала делать с ней странные вещи. Она начала одевать куклу в свою одежду, осветлила ее черные волосы в такой же светлый блондинистый цвет, как у нее, и стала брать куклу с собой даже когда принимала ванну. Она мыла кукле волосы, используя собственный шампунь и потом душила ее своими духами.

Но хуже всего было то, что каждый день и каждый вечер она разговаривала с этой куклой. Она не просто притворялась , что играет, она реально разговаривала с ней, словно у них был диалог. Словно эта чертова штука на сам деле ей отвечала", – рассказал Робертсон.

Свою куклу Нэнси называла "Малышка Нэнси" ("Лил Нэнси") и явно ассоциировала с собой. Это уже перешло все грани нормальной игры с куклами. Однажды Робертсону и его жене это надоело и они попробовали забрать куклу у Нэнси. Они заперли куклу в туалете, но у девочки тут же началась истерика, она стала орать, ругаться, а потом начала ломать вещи в доме. Она кричала, чтобы ей вернули ее куклу.

Все это было настолько нехарактерно для Нэнси, которая ранее была очень тихим и спокойным ребенком, который никогда не ругался и никогда не буйствовал.

"Я не стану повторять ее слова, но наша дочь выкрикивала самые ужасные вещи о нас. Мы больше не могли это выдерживать и потащили Нэнси в ее комнату, чтобы она сидела там в наказании. И когда мы открыли дверь, мы в изумлении увидели, что кукла лежит на ее кровати. Я и моя жена были в абсолютном ужасе, ведь мы заперли куклу в туалете. Нэнси со своей стороны тут же успокоилась и стала счастливой, она снова оказалась с куклой.

Потом Нэнси уложила куклу снова на кровать и сказала, что никогда теперь не отпустит ее. Мы с женой стояли там, напуганные тем, что только что произошло. Но это был не последний раз, когда мы пытались избавиться от куклы, мы знали, что в кукле сидит нечто …злобное. Оно уводит нашу Нэнси от нас и это уже повлияло на ее жизнь в школе и дома. Нам надо было что-то с этим делать. Надо было навсегда избавиться от куклы".

По словам Робертсона, они много раз пытались запирать куклу в разные комнаты, но потом Нэнси сильно расстраивалась и кукла снова каким-то образом оказывалась в ее спальне. Тогда они решили, что куклу надо уничтожить. Однажды Робертсон не только забрал куклу из рук Нэнси, но сломал ей ноги, оторвал голову и выбросил остатки в мусорное ведро.

"Это произошло ночью, когда Нэнси спала. Нам удалось забрать эту куклу из ее кровати, а потом мы выбросили ее в мусор и лично проследили, чтобы на рассвете мусорщик увез этот мусор. Это было лучшим вариантом для нас. Перед этим я разорвал на кукле одежду, сломал ее пластиковые руки и ноги, на всякий случай оторвал ей голову. Мы думали, что больше никогда ее не увидим".

На следующее утро в дом Робертсонов пришли полицейские и сказали им ужасную новость. Они заявили, что в мусоре обнаружены расчлененные останки их дочери Нэнси.

"Они рассказали нам, что изуродованные голова. туловище и конечности нашей дочери были найдены в мусоровозе, а полиция заявила. что разорванная одежда свидетельствует о том, что там было и сексуальное насилие. Но это не могла быть наша Нэнси, она все еще спала в своей спальне. Полиция должно быть ошиблась!

Однако, когда мы пошли в спальню, мы не нашли там нашего дорого ангелочка, на кровати вместо Нэнси лежала ее проклятая кукла. Мы были в полнейшем ужасе от увиденного. Это не имело никакого смысла, мы с женой знаем, что мы сделали ночью, это была кукла, чьи останки мы выбросили в мусор. Как получилось, что кукла осталась на кровати, а не Нэнси?".

Вскоре Робертсон был арестован за изнасилование и убийство собственной дочери, что он категорически отрицал на протяжении всего расследования. Но никто ему не поверил. Он хотел сразу рассказать всем, что во всем виновата проклятая кукла, но сразу же понял, что его тут же просто примут за сумасшедшего.

Пока Робертсон находился под следствием, его жена совершила самоубийство, повесившись. Она не смогла пережить гибель дочери. На суде Робертсон все-таки решил рассказать о проклятой кукле, но его рассказы еще больше убедили присяжных, что он опасный психопат и должен умереть (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

"Я должен был предвидеть это заранее. Я не должен был покупать своей дочери Нэнси эту демоническую куклу. И теперь я слышу от вас, присяжных, СМИ и полиции, что я убил свою дочь. Вы все думаете обо мне как о сумасшедшем психопате, но все, что я могу сказать, это то, что я никогда в жизни не причинял вреда своей семье и не пытался никого убить.

Вы можете посадить меня на электрический стул, сделать мне укол или повесить, мне теперь все равно. Даже если вы сожжете меня на костре. Если вы меня убьете, это лишь будет третья жертва куклы. Но прошу, выслушайте меня, найдите и уничтожьте эту куклу, ради любви к Богу, избавьтесь от нее!".

Что это было за странное признание, сложно сказать. Эта история внезапно появилась в соцсетях и не имеет никакого официального подтверждения. Никаких фактических подтверждений того, что некий Байрон Робертсон в 2011 году убил свою дочь Нэнси, в сети тоже не найти.

Но что если в ней есть хотя бы доля правды? СМИ Техаса обычно не публикуют подробности таких дел, то есть с указанием фамилий жертв и обвиняемых, а все подобные судебные процессы как правило закрытые. И эта история разительно отличается от всевозможных выдуманных интернет-страшилок.