 

Google объявил о закрытии Play Music в октябре

05.08.2020, 9:30, Разное

Google окончательно закроет сервис Play Music в октябре нынешнего года. Сейчас продолжается активная подготовка к этому процессу.
Недавно стало известно, что менее чем через месяц платформа Play Music перестанет функционировать в Новой Зеландии и Австралии. В других странах сервис не будет работать с октября. Пользователей лишат возможности стримить музыку, как через приложение, так и через его веб-версию. Несмотря на то, что закрытие платформы намечено на октябрь, юзеры могут перенести все собранные коллекции до декабря.

Американская корпорация решила разработать специнструмент Google Takeout. О его выходе стало известно еще в мае. Сервис будет функционировать даже после закрытия Play Music. Если пользователи по ряду причин решат, что им не нужно переходить на новую платформу, то с декабря нынешнего года они не смогут получить доступ к контенту. Все композиции, которые были приобретены ранее, будут удалены.

Google уже успела сообщить и о дополнительных изменениях в процессе покупки музыки в Play Маркет. В скором времени из сервиса будут удалены все композиции. Покупать треки можно будет через внешние каналы реализации. Впоследствии они станут появляться в коллекции YouTube Music.





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