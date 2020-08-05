 

Под Кемерово местные жители заметили НЛО

05.08.2020, 9:30, Разное

Местные жители заметили НЛО под Кемерово. Неопознанный объект находился в небе в Кемеровском районе.

На днях, в вечернее время, житель населенного пункта Березово увидел в небе НЛО. Речь идет о двух параллельных полосках света, стремительно поднимающихся в воздух. Очевидец уточнил, в том направлении отсутствовали космодромы.

Житель Кузбасса так и не мог понять, чем именно являлся неопознанный объект.





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