 

Явка в первый день голосования на выборах президента Белоруссии составила почти 5 процентов

05.08.2020, 9:30, Новости дня

Явка избирателей по итогам первого дня досрочного голосования на выборах президента Белоруссии составила 4,98%, следует из информации Центризбиркома республики.

Досрочное голосование началось в стране 4 августа и продлится до 8 августа включительно, передает ТАСС.

Основной день президентских выборов в Белоруссии – 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему у Лукашенко есть реальный повод опасаться исхода президентских выборов в Белоруссии.





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