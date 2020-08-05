Явка в первый день голосования на выборах президента Белоруссии составила почти 5 процентов

05.08.2020, 9:30, Новости дня

Явка избирателей по итогам первого дня досрочного голосования на выборах президента Белоруссии составила 4,98%, следует из информации Центризбиркома республики.

Досрочное голосование началось в стране 4 августа и продлится до 8 августа включительно, передает ТАСС.

Основной день президентских выборов в Белоруссии – 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему у Лукашенко есть реальный повод опасаться исхода президентских выборов в Белоруссии.