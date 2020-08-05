 

Мужчина оставил сумку с 1,3 млн руб на ручке арендованного самоката в Москве

05.08.2020, 9:30, Новости дня

Пользователь сервиса аренды самокатов в Москве оставил на ручке транспортного средства барсетку с более 1,3 млн рублей внутри.

В полицию с сообщением о краже обратился 23-летний мужчина. По его словам, за пять лет он накопил более 1,3 млн рублей и планировал купить на них машину, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Во вторник, 4 августа, они с другом пошли кататься на самокатах, причем деньги у мужчины были при себе, поскольку, по его словам, автомобиль он мог купить в любой момент. После прогулки на самокатах друзья поехали домой.

«Молодые люди поставили самокаты на стоянке для самокатов. После чего заявитель закрепил самокат, который взял на прокат на замок, а сумку с принадлежащими ему средствами в сумме 1350000 рублей оставил висеть на ручке самоката», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

По пути домой мужчина вспомнил про сумку с деньгами, вернулся, но не нашел их в ней.

Ведется розыск средств.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Экс-заместитель главы Пентагона – США нужна новая военная стратегия, чтобы сдержать «китайскую агрессию»

25.06 / 112 – больше не слуга народа — Зеленский потребовал от депутата сложить полномочия после слов о «детях низкого качества»

09.07 / Во Франции высмеяли ожидающую российского нападения Украину

02.07 / Уманский: Смолий хлопнул дверью и попытался получить статус “принципиального человека”

11.07 / Попова рассказала о возможном смягчении правил для детского отдыха

21.07 / Михаил Дегтярев представлен правительству Хабаровского края

22.07 / Большинство американцев считают США расистскими

21.07 / Дегтярев ответил на вопрос об участии в выборах

23.07 / Охлобыстин вступился за Асмус из-за развода с Харламовым

17.07 / Мишель Обама анонсировала свой подкаст на Spotify

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска