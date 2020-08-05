 

Медики предупредили о новом опасном детском заболевании

05.08.2020, 9:30, Разное

Медики предупредили о появлении нового детского заболевания, которое считается очень опасным. Речь идет о редком недуге, связанном с неврологией. Он способен привести к сильному параличу, а в ряде случаев даже к смерти.
Врачи напомнили о существовании вялого миелита. Болезнь появилась несколько десятилетий назад, но случаи заболевания ранее являлись единичными. Ситуация изменилась шесть лет назад, когда в США насчитывалось 120 пациентов с таким диагнозом. С тех пор каждый год в конце лета и в начале осени фиксируется увеличение числа заболевших. В этом году вялый миелит был обнаружен у 16 детей, один случай оказался летальным.

Острый вялый миелит представляет собой осложнение при вирусной инфекции. Предшественником, скорее всего, считается энтеровирус D68. Наиболее яркий симптом болезни присутствие у детей мышечной слабости. Если это состояние прогрессирует, то нужно сразу же обратиться к врачу за помощью.

В некоторых случаях паралич развивается за несколько часов. Медики переживают по поводу того, что родители могут не обращаться в больницу, поскольку существует риск заражения коронавирусом.





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