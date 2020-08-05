 

В Саратовской области труп мужчины пролежал два года в квартире

05.08.2020, 9:09, Разное

В Саратовской области в квартире одного из многоэтажных домов был обнаружен труп мужчины, который пролежал там около двух лет. Инцидент был зафиксирован в Энгельсе на улице Комсомольская.
В июне нынешнего года жительница другого российского региона обратилась в правоохранительные органы Энгельса и сообщила, что ее родственник долгое время не выходит на связь. Полиция пыталась найти его во всех возможных местах пребывания. 4 августа квартиру мужчины вскрыли. На территории жилплощади правоохранители обнаружили труп с гнилостными изменениями.

Установлено, что смерть мужчины наступила на года назад. Проверка по факту случившегося продолжается. В рамках нее полиция выясняет все обстоятельства и подробности случившегося.





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