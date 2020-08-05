Мишустин снял ограничения на въезд в Калининград на поезде

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05.08.2020, 9:08, Новости дня

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении пассажирского железнодорожного сообщения между Калининградом и другими городами для всех граждан России, сообщила пресс-служба кабинета министров.

«Пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами открывается для всех граждан России», – говорится в пояснительной записке к документу на сайте правительства.

Железнодорожное сообщение на этом направлении приостановили с 6 апреля из-за угрозы распространения коронавируса. С 1 июля в расписание вернулись поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, но пользоваться ими могли только те, кто имеет постоянную регистрацию в Калининградской области. Теперь это ограничение снято.

Кроме того, этим же распоряжением разрешается безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок. Речь идет об обладателях дипломатических или служебных паспортов из стран, с которыми действуют соглашения о безвизовых поездках. 





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