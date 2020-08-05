Адвокат заявил о слежке за Сафроновым с осени 2019 года

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05.08.2020, 9:08, Новости дня

Сотрудники российской разведки вели слежку за бывшим журналистом Иваном Сафроновым с сентября 2019 года, материалы наблюдения разведчиков стали основой уголовного дела в его отношении, сообщил адвокат Иван Павлов.

«В постановлении о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого упоминаются два сообщения от неких органов внешней разведки от сентября 2019 года и марта 2020 года, когда он якобы встречался с агентом иностранной спецслужбы», – сказал Павлов, передает ТАСС.

Кроме того, по словам адвоката, из сообщений разведки следует, что сотрудник чешской спецслужбы, которому Сафронеов якобы передал секретные материалы, «имеет специальную подготовку и причастен к деятельности данной иностранной спецслужбы, а собранные и переданные Сафроновым И. И. сведения попали в распоряжение иностранных спецслужб».

Павлов указал, что он не понимает, почему российские спецслужбы так давно знали о противоправной деятельности Сафронова и следили за ним, но задержали его только сейчас. «Чего они ждали? Обвинение и те материалы, с которыми ознакомили защиту, оставляют эти вопросы без ответов», – отметил Павлов.

Он также подчеркнул, что обвинение в отношении бывшего журналиста до сих пор не конкретизировано.

Напомним, Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за якобы работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток» и помещен в СИЗО «Лефортово».

СМИ со ссылкой на источник в разведывательном сообществе заявляли, что Сафронов якобы неоднократно встречался с гражданином Чехии Мартином Ларишем, который является кадровым сотрудником чешских спецслужб. При этом адвокат Иван Павлов сообщил, что Лариш не фигурирует в деле. Сам Лариш также отрицает свою связь со спецслужбами. 

Сам Сафронов связывает свое уголовное преследование с журналистской деятельностью, в ФСБ это опровергают. 





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