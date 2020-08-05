Я говорю россиянам: Вы понимаете, что Путин собственное письменное слово главы государства разорвал? – Лев Шлосберг

05.08.2020, 9:05, Новости дня

Аннексия Россией Крыма показала, что президент России Владимир Путин не держит собственное слово. Об этом российский оппозиционер Лев Шлосберг заявил в программе “БАЦМАН” главного редактора интернет-издания “ГОРДОН” Алеси Бацман.

“На самом деле восприятие событий 2014 года по Крыму остается для огромного числа жителей России неясным. Людям не объяснили, что произошло, до сих пор. Российские власти были в этом не заинтересованы. Иногда мне приходится участвовать в этих спорах – и я спрашиваю людей: “Скажите: вы в курсе, что был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Украиной сначала Ельциным, а потом Путиным, и в этом договоре подтверждена незыблемость государственных границ?” На чем вообще держатся договоры любых соседствующих стран? Отсутствие претензий по государственной границе является условием подписания такого договора. Я говорю: “Вы понимаете, что Путин свое собственное письменное слово главы государства разорвал? Вы понимаете, что это такое и что это означает для России?” – сказал Шлосберг.

По его словам, после этого вопроса “кто-то начинает задумываться, что что-то произошло не то”.

“Но всей полноты информации у людей нет. То есть обсуждение судьбы страны, судьбы российской демократии, восстановления всех базовых прав и свобод человека для абсолютного большинства жителей России не связано с разрешением проблемы Крыма и Донбасса, потому что в общественном мнении, в головах у людей это перестало быть проблемой. Люди не воспринимают это как проблему. Российское государство заявляет: “Все, история закончена, все оформлено, договоры подписаны – обсуждать нечего”. И люди вслед за государством и государственной пропагандой не видят – даже те, кто считает обязательными реформы в стране, – не видят необходимости возвращаться к российско-украинским отношениям, устанавливать мир, успокаивать Донбасс и ставить вопрос, что делать в ситуации с Крымом. Потому что мы сейчас – страна с непризнанными государственными границами”, – объяснил российский оппозиционер.

Напомним, Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.