 

Компания Audi назвала стоимость универсала Audi A6 allroad quattro в России

05.08.2020, 8:59, Новости дня

Немецкая компания Audi официально презентовала лимитированную спецверсию Audi A6 allroad quattro.

Известно, что автомобиль также начнут поставлять на российский рынок, однако спецверсия окажется недоступной. Известно, что разница стоимости между двумя модификациями составит порядка 1 миллиона рублей. A6 allroad quattro представляет собой универсал, на который уже стартовал прием предварительных заказов.

В базовой версии стоимость внедорожного универсала составляет 4,25 млн рублей, тогда как более требовательные клиенты смогут выбрать более дорогую модификацию. Вместе с тем под капотом установлен 346-сильный бензиновый мотор, а также доступна модификация с дизельной установкой на 249 л.с. мощности.





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