Купеобразный кроссовер Audi Q5 Sportback засняли без камуфляжа

05.08.2020, 8:59, Новости дня

В китайских соцсетях появились шпионские снимки нового купеобразного кроссовера Audi Q5 Sportback.

Особый интерес к фотографиям вызывает то обстоятельство, что модель лишилась плотного камуфляжа. Официальный дебют паркетника Audi Q5 Sportback состоится до конца нынешнего года. Известно, что автомобиль обладает стильной решеткой радиатора, а также модернизированной головной оптикой. Отличить купеобразную версию можно по линии крыши, а также иным элементам. В салоне применили крупный мультимедийный экран, а также виртуальную панель приборов.

Предполагается, что на китайский рынок поступят модели Audi Q5 Sportback с прежними силовыми агрегатами. Напомним, автомобиль оснащается 2-литровыми моторами на 190 и 252 л.с. мощности в разных комплектациях.