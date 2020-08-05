Анастасия Заворотнюк согласилась на проведение эксперимента над собой

05.08.2020, 8:53, Разное

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая уже год лечится от рака, согласилась на проведение экспериментов над собой. Врачи в холе лечения применяют вакцину на основе иммунных клеток. Пока препарат находится на стадии тестирования.

У Анастасии Заворотнюк медики выявили глиобластому. Известно, что эта опухоль является очень агрессивной, поэтому часто возникают рецидивы. Экспериментальную вакцину изготовили специально на российской актрисы. Ее семья выбрала метод, предложенный питерскими специалистами.

Подробности о том, как проходит лечение Анастасии Заворотнюк, отсутствуют. Родственники звезды сериала «Моя прекрасная няня» по-прежнему предпочитают не общаться со СМИ на эту тему. По словам представителя Института молекулярной биологии Петра Чумакова, курс лечения экспериментальным методом может продлиться около двух лет, если будет наблюдаться прогресс.

Существует еще и вирусный метод, который пока не прошел предварительные клинические испытания. Его также предлагали семье Анастасии Заворотнюк, но они ответили отказом. На соответствующее тестирование решаются в основном добровольцы. У медиков есть положительный опыт в применении новых препаратов. Они предоставляют его бесплатно пациентом с четвертой стадией онкологии, которые готовы идти на всевозможные риски. Отмечается, что после использования вирусного метода люди с глиобластомой живут еще как минимум четыре года.

Этот вид рака головного мозга очень опасен, поскольку может возникнуть совершенно внезапно. Пока медики не определили его основные причины. Глиобластома нередко обнаруживается у молодых людей и даже детей.