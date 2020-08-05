 

Анастасия Заворотнюк согласилась на проведение эксперимента над собой

05.08.2020, 8:53, Разное

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая уже год лечится от рака, согласилась на проведение экспериментов над собой. Врачи в холе лечения применяют вакцину на основе иммунных клеток. Пока препарат находится на стадии тестирования.
У Анастасии Заворотнюк медики выявили глиобластому. Известно, что эта опухоль является очень агрессивной, поэтому часто возникают рецидивы. Экспериментальную вакцину изготовили специально на российской актрисы. Ее семья выбрала метод, предложенный питерскими специалистами.

Подробности о том, как проходит лечение Анастасии Заворотнюк, отсутствуют. Родственники звезды сериала «Моя прекрасная няня» по-прежнему предпочитают не общаться со СМИ на эту тему. По словам представителя Института молекулярной биологии Петра Чумакова, курс лечения экспериментальным методом может продлиться около двух лет, если будет наблюдаться прогресс.

Существует еще и вирусный метод, который пока не прошел предварительные клинические испытания. Его также предлагали семье Анастасии Заворотнюк, но они ответили отказом. На соответствующее тестирование решаются в основном добровольцы. У медиков есть положительный опыт в применении новых препаратов. Они предоставляют его бесплатно пациентом с четвертой стадией онкологии, которые готовы идти на всевозможные риски. Отмечается, что после использования вирусного метода люди с глиобластомой живут еще как минимум четыре года.

Этот вид рака головного мозга очень опасен, поскольку может возникнуть совершенно внезапно. Пока медики не определили его основные причины. Глиобластома нередко обнаруживается у молодых людей и даже детей.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07 / Мнение: Профессиональный эстонский медик

16.07 / «Выступаю для важного человека»: Бузова блеснула на частной вечеринке в боди и сапогах-чулках

02.07 / Нюша рассказала, какими способами Киркоров и Собчак привлекают к себе всеобщее внимание

20.07 / Скандалы: Полицейский не решил со спецслужбами

04.08 / Таинственный объект промчался над поверхностью Луны

19.07 / В Омске прошла акция солидарности с протестующими в Хабаровске

02.07 / Влад Соколовский назвал настоящую причину развода с Ритой Дакотой

14.07 / Астрономы впервые обнаружили вокруг массивной звезды спиральные потоки вещества

15.07 / Мнение: Считать не принято

26.07 / Гузеева за хорошие «чаевые» стала ведущей «Дома-2»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска