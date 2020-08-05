 

В деле срочника Шамсутдинова выявили новый факт неуставных отношений

05.08.2020, 8:53, Новости дня

Неуставные отношения со стороны офицеров были зафиксированы в ходе расследования дела срочника Рамиля Шамсутдинова, устроившего стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, сообщил его адвокат.

«При ознакомлении с материалами дела выяснился еще один факт неуставных отношений со стороны офицеров. Там был отказ в возбуждении уголовного дела, но отказ по не реабилитирующим основаниям. Там было и превышение должностных полномочий, и неуставные взаимоотношения», – передает ТАСС слова адвоката Равиля Тугушева.

Также он сообщил, что защита солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова подала ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных.

«Подписали протокол об окончании ознакомления с материалами дела, то есть фактически сегодня предварительное следствие было завершено. Было заявлено ходатайство о проведении суда присяжных, было заявлено ходатайство о вызове свидетелей защиты», – сказал он.

Напомним, в октябре прошлого года Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в Забайкалье. Погибли восемь человек, в том числе два офицера. Еще двое получили ранения. СК России возбудил уголовное дело по факту массового убийства.

При этом сам Шамсутдинов признан потерпевшим по делу о неуставных отношениях. Позже Шамсутдинов попросил прощения у семей убитых.

Потерпевшими по делу о неуставных отношениях в части проходят восемь человек.

1 июня стало известно, что Шамсутдинову предъявили новое обвинение.





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