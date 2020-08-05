 

Астронавт НАСА сравнил Crew Dragon со зверем

05.08.2020, 8:48, Новости дня

Корабль Crew Dragon во время возвращения на Землю был больше похож на зверя, нежели на космический корабль, рассказал астронавт НАСА Боб Бенкен, описывая возвращение с МКС.

«При вхождении в атмосферу мы чувствовали себя довольно комфортно, хотя и ощущали себя как внутри зверя», – сказал Бенкен, передает РИА «Новости».

По его словам, «возвращение было более ощутимым, чем этого можно было ожидать, но отметил, что подготовка SpaceX, в частности то, что экипаж видел и слышал, что происходило в кабине Crew Dragon во время первого беспилотного полета, оказалась очень ценной».

«Когда мы снизились немножко в атмосфере, Dragon ожил … атмосфера начала издавать звуки, вы можете слышать это рычание за бортом корабля и по мере того, как корабль пытается контролировать (движение), вы чувствуете эту тряску своим телом. Звуки этого, я записал их, это не звучало как машина, это звучало как зверь, идущий через атмосферу», – сказал астронавт.

Он также рассказал, что момент отделения грузового отсека и выброс тормозных парашютов ощущались экипажем «как удар битой по спинке кресла».

Командир корабля Даг Херли в свою очередь рассказал, что вскоре после приводнения экипаж смог воспользоваться бортовым телефоном. «Это было тоже частью теста, мы позвонили в Хоторн в SpaceX (Калифорния, где находится головной офис и центр управления полетами SpaceX), они попросили подождать, мы решили звонить дальше сами», – рассказал астронавт НАСА.

Он сообщил, что экипаж позвонил руководителям полета в НАСА и затем женам, которые были вместе в ЦУП в Хьюстоне. «Приятно знать, что у следующих экипажей будет возможность связаться с родными, если это будет нужно», – сказал астронавт.

Crew Dragon вернулся на Землю из первого испытательного пилотируемого полета 2 августа с астронавтами НАСА Дагом Херли и Бобом Бенкеным. Корабль стартовал с Земли в конце мая и был на орбите два месяца. Приводнение Crew Dragon в Мексиканском заливе стало первой для США посадкой на воду пилотируемой миссии с 1975 года и первым самостоятельным пилотируемым полетом с 2011 года.





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