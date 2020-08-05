Нефть подешевела на росте числа заболевших коронавирусом

05.08.2020, 8:48, Новости дня

Мировые цены на нефть в зоде торгов в среду утром падают, поскольку инвесторы следят за ситуацией с коронавирусом и опасаются за перспективы восстановления спроса на сырье.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,09% – до 44,39 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 0,19% – до 41,62 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В центре внимания инвесторов по-прежнему находится ситуация с коронавирусом. Заболевание продолжает распространяться по всему миру, что создает угрозы для восстановления экономики, а вместе с тем и спроса на сырье. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 18 млн случаев заражения.