 

В РФ предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для ряда семей

05.08.2020, 8:48, Новости дня

Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты РФ Ирина Волынец обратилась к правительству с предложением увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей.

«Прошу вас увеличить минимальную скидку на ЖКХ для многодетных семей до 50%, а для семей с десятью и более детьми – до 70%», – говорится в тексте обращения, передает RT.

Согласно действующим правилам многодетные семьи имеют право на компенсацию в размере 30% от стоимости таких услуг (это минимальная скидка, которую должен предоставить регион), а скидка семьям, в которых воспитываются более десяти детей, может достигать 50%.

По мнению Волынец, нововведение станет своевременной и нужной мерой поддержки семей с детьми, особенно на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

«Также прошу рассмотреть возможность вообще не взимать плату за ЖКХ с тех семей с детьми (независимо от фактора многодетности), где родители лишились работы из-за пандемии, до момента трудоустройства», – добавила она.

Ранее Национальный родительский комитет (НРК) выступил с предложением ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей.





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