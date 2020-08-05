 

«Катастрофа поколений» – генсек ООН призвал сделать приоритетной задачей возобновление работы школ

05.08.2020, 8:40, Новости дня

Катастрофой для целого поколения назвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш закрытие школ из-за пандемии, передаёт The Hill. Гутерреш призвал правительства сделать своей приоритетной задачей безопасное открытие школ как только распространения коронавируса будет взято под контроль.


Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что страны должны уделять приоритетное внимание безопасному возобновлению работы школ, предупредив, что мир столкнулся с «катастрофой поколений» из-за закрытия школ во время пандемии коронавируса, пишет The Hill.

По словам Гутерреша, закрытие учебных заведений затронуло по крайней мере 1 миллиардов школьников. При этом по меньшей мере 40 миллионов детей и вовсе были лишены подготовительного и начального образования.

Пандемия, по его словам, усугубила продолжающийся образовательный кризис в развивающихся странах, где лишь четверть учащихся средних школ получили базовые знания.

«Мы оказались перед лицом катастрофы поколений, которая может привести к потере огромного человеческого потенциала, свести на нет десятилетия прогресса и закрепить существующее неравенство, — заявил генеральный секретарь ООН. — Как только местное распространение COVID-19 будет взято под контроль, возвращение учащихся в школы и учебные заведения в условиях максимальной безопасности должно стать первоочередной задачей».

Гутерреш отметил, что принимаемые в настоящий момент правительствами решения «окажут долгосрочное воздействие на сотни миллионов молодых людей, а также на перспективы развития стран на десятилетия вперёд».

При этом политик счёл, что пандемия также предоставляет национальным и местным органам власти возможности для переосмысления потенциально устаревших моделей образования.

«Мы можем сделать рывок в сторону перспективных систем, обеспечивающих качественное образование для всех. Мы должны предпринять решительные меры уже сейчас, чтобы создать инклюзивные, устойчивые и качественные системы образования, отвечающие требованиям будущего», — приводит The Hill слова Гутерреша.





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