Вторую волну пандемии коронавируса во Франции ожидают осенью или зимой

05.08.2020, 8:40, Новости дня

Властям Франции следует готовиться к новому обострению ситуации с коронавирусом к осени или зиме этого года, убеждены эксперты Научного совета при правительстве страны, сформированного в рамках борьбы против пандемии. Как пишет канал France 24, учёные считают, что при отсутствии мер со стороны властей Франция может потерять над патогеном контроль.



Reuters

Научный совет, созданный правительством Франции в рамках борьбы против COVID-19, считает «очень вероятным, что следующей осенью или зимой будет наблюдаться вторая волна пандемии», передаёт France 24. Как пишет сайт канала, эксперты совета во вторник предупредили власти о том, что достигнутое страной «равновесие является хрупким» и она может в любой момент вновь вернуться к неконтролируемому распространению инфекции.

«То, как будет развиваться эпидемия в ближайшее время, во многом находится в руках граждан», — заявили представители ведомства в своём последнем прогнозе, опубликованном во вторник. «Ситуация во Франции под контролем, но контроль этот хрупкий — летом обстановка в плане коронавируса вновь обострилась», — цитирует France 24 документ, который его авторы озаглавили «Пора готовиться к возвращению вируса осенью».

По мнению французских учёных, коронавирус стал распространяться в стране активнее в связи со сворачиванием мер социального дистанцирования. «Достигнутое равновесие хрупко, и мы в любой момент можем свалиться в менее контролируемый сценарий — например, как в Испании», — убеждены эксперты.

Как отмечает обозреватель France 24, в последнее время французские власти неоднократно предупреждали население о том, что ситуация может ухудшиться, указывая на то, что коронавирусная статистика в настоящий момент — почти через три месяца после отмены жёсткого карантинного режима — стала портиться. Так, по официальным данным, в период с 20 по 26 июля количество зарегистрированных во Франции новых случаев коронавирусной инфекции выросло на 54%, достигнув 5582, и страна преодолела планку в 1000 новых случаев в день.

Тем временем, число пациентов, поступивших с коронавирусной инфекцией в реанимационные отделения, увеличилось с минувшей пятницы на 13, составив 384 — притом что с апреля в стране этот показатель сохранял тенденцию к снижению, передаёт французский канал.



Для предотвращения второй волны пандемии Научный совет рекомендует властям создать специальные «планы по профилактике», в которых в первую очередь будут учитываться крупные города, говорится в материале France 24. Кроме того, как полагают учёные, понадобится и обеспечить более простой доступ к тестированию на коронавирус, которое в настоящий момент из-за большого спроса проводится крайне долго.



Наконец, эксперты также предлагают более строго контролировать въезд во Францию людей из стран, входящих в «группу риска», — таких граждан специалисты рекомендуют проверять на коронавирус по прибытии, а также обязательно направлять на двухнедельный карантин, говорится в статье.