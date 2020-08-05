Эксперт объяснил, как в Чечне наказывают провинившуюся в Москве молодежь

05.08.2020, 8:16, Новости дня

У дебошира нет шанса избежать общественного контроля. Никто не отвертится. За этим следит институт старейшин. Те, кто действительно чувствует себя виновным, не могут отказаться и возвращаются. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД чеченский политолог Саид Бицоев. Так он прокомментировал добровольный отъезд сотни молодых чеченцев из Москвы в Грозный, где их ожидает наказание.

«Скорее всего, с ними поработали представители чеченской администрации и общественной организации – Ассоциации чеченских общественных и культурных объединений. Видимо, этим двум структурам стало известно, что такие-то ребята в Москве совершают неблаговидные поступки. Эта официальная структура обращается к родителям, и уже родители сами влияют на своих детей. По просьбе родителей молодые люди возвращаются домой. Те, кто действительно чувствует себя виновными, не могут отказаться», – отметил чеченский политолог Саид Бицоев. Он напомнил, что в чеченском обществе дети обычно не могут ослушаться родителей. «Действует институт старейшин. Тут не принято говорить родителям: идите к черту, я делаю что хочу», – добавил он.

В качестве наказания чеченские общественные организации используют советский опыт. «Если решено, что молодой человек в глазах других россиян опозорил республику, то он должен понести адекватное наказание. Провинившихся заставляют выполнять общественно полезные работы, например, подметать улицу. Чистить улицы – это не мужское дело, считается в Чечне. Значит, задача такого наказания – сбить спесь, напомнить о необходимости вести себя в соответствии с нормами», – рассказал политолог.

Бицоев считает, что в последние годы внимания к молодым чеченцам, живущим в центральных городах России, со стороны взрослых стало меньше. «Раньше каждый молодой человек был на счету, контролировался с родины: звонки от родителей, от учителей из школы, где он учился. Все интересовались: «Чем ты там в Москве или в Питере занимаешься – учишься, работаешь?». Попасть в Москву считалось заслугой. А сейчас там ходят толпы молодых чеченцев. Не поймешь, где они зарабатывают себе на жизнь. На стройке, в такси, в магазине? Без контроля старших некоторые из них попадают в криминальные сводки», – сетует эксперт.

Во вторник стало известно, что по призыву властей Чечни «на перевоспитание» в республику из Москвы добровольно вернулось более 100 молодых людей. Как сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов, отдалившись от дома, эти парни пристрастились к наркотикам и систематически нарушали общественный порядок, информирует РИА Новости.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров поручил усилить за пределами региона. воспитательную работу среди выходцев из Чечни «Каждый чеченец, проживающий за пределами республики, должен понимать, что от его поступков зависит мнение о нашем народе в целом», – заявлял глава республики.