 

Число жертв взрыва в Бейруте превысило 100 человек

05.08.2020, 8:16, Новости дня

В результате взрыва в Бейруте погибли более 100 человек, информирует телеканала Sky News Arabia со ссылкой на Ливанское общество Красного Креста.

По его сведениям, число пострадавших превысило 4 тыс. человек, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в столице Ливана погибли 78 человек, еще 4 тыс. пострадали, в том числе сотрудники посольств Бельгии, Германии и Нидерландов. Также погиб генеральный секретарь ливанской Партии Катаиб Низар Наджарьян, пострадали супруга и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба.

Напомним, во вторник вечером в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошли два взрыва. Были опубликованы видеозаписи с места происшествия. В результате взрывов, по оценке губернатора Бейрута, пострадала половина города, в том числе здания посольства и торгпредства РФ в Ливане. Мощный взрыв в Бейруте сравнили с Хиросимой и Нагасаки.

По сообщению ливанского телеканала LBC international, взрыв произошел во время сварочных работ на складе в порту Бейрута, где хранился груз с 2,7 тыс. тонн нитрата аммония – аммиачной селитры. По другой версии, в порту Бейрута мог взорваться нитрат натрия, конфискованный с одного из кораблей больше года назад.

Также сообщалось, что в столице Ливана могла взорваться пиротехника, однако глава Общей безопасности республики опроверг эту информацию. При этом профессор РХТУ имени Менделеева Дмитрий Мустафин допустил возможность взрыва пиротехники в порту Бейрута.

Между тем, по словам президента США Дональда Трампа, американские генералы считают, что в ливанской столице произошел «не какой-то производственный взрыв», речь идет об атаке, взорвалась «какая-то бомба». 





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