Трамп считает, что взрыв в порту Бейрута стал результатом “ужасной атаки”

05.08.2020, 8:10, Новости дня

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что взрыв в порту Бейрута мог стать результатом атаки. Об этом он заявил на брифинге вечером 4 августа. Стенограмма его выступления опубликована на сайте Белого дома.

“Я хотел бы начать с глубочайших соболезнований Америки народу Ливана, где, согласно сообщениям, много, очень много людей погибли, еще сотни были тяжело ранены в результате мощного взрыва в Бейруте. Наши молитвы обращены ко всем жертвам и их семьям. Соединенные Штаты готовы помочь Ливану. У меня очень хорошие отношения с народом Ливана, и мы готовы помогать. Это похоже на ужасную атаку”, – сказал Трамп.

При этом три источника в министерстве обороны США заявили телеканалу CNN, что на данный момент нет никаких данных, подтверждающих мнение главы государства о том, что взрыв в Бейруте стал результатом атаки. Два собеседника телеканала в Госдепартаменте Соединенных Штатов сообщили, что ливанские официальные лица выразили обеспокоенность американским дипломатам в связи с использованием Трампом слова “атака”.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.

В результате взрыва погибли минимум 78 человек, почти 4 тыс. получили ранения.