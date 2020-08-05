Появилось видео драки в Турции с участием украинской модели

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05.08.2020, 8:08, Новости дня

Турецкие СМИ опубликовали видео инцидента с украинской моделью Дарьей Кирилюк на курорте Чешме на Эгейском море.

На кадрах, опубликованных турецким изданием Snob Magazin, видна потасовка с участием нескольких человек. При этом сообщается, что избить украинку мог ее молодой человек.

Кирилюк в комментариях под видео в Instagram издания заявила, что молодой человек «никогда ее не бил». «У меня был посттравматический стресс от того, что меня избили в Момо. Это безумие! Мой парень пытался меня успокоить!» – объяснила модель происходящее.

Как сообщили РИА «Новости» в министерстве культуры и туризма Турции, пляж, где, предположительно, произошло избиение Кирилюк, закрыт на 15 дней.

Ранее Кирилюк написала в Instagram, что стала жертвой нападения охранников пляжа Момо на турецком курорте Чешме на Эгейском море. По ее словам, всего были избиты четыре девушки. Администрация пляжа заявила, что инцидент произошел вне его территории и его сотрудники не имеют к нему отношения. 





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