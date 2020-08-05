Наступит ли конец света в этом году?

05.08.2020, 8:37, Разное

Вопрос, когда наступит конец света, всегда волновал человечество. Однако в 2020 году из-за пандемии коронавируса, мрачных пророчеств уфологов и новостей о метеорите интерес к этой теме резко вырос. Пробуем разобраться, будет ли конец света в 2020-м и что грозит человечеству.

Конец света – 2020 из-за парада планет

Зарубежные уфологи предсказывают наступление конца света в сентябре 2020 года из-за парада планет, пишет TerrNews. Сообщается, что это событие предсказали еще в древности, и оно очень редкое: не менее четырех планет выстраивается в линию раз в миллионы лет.

Однако ученые уфологов "огорчают": говорят, что гравитационное влияние на Землю других планет минимально и не способно вызвать глобальных катастроф на нашей планете.

Конец света в 2020 году – это библейский Армагеддон

В 1973 году американский астролог Джин Диксон предсказала мистический конец света в 2020 году, сообщают "Дни.ру" со ссылкой на британский портал Unilad.

"Армагеддон придет в 2020 году, когда лжепророк, Сатана и Антихрист сами восстанут и сразятся с человеком", – написала астролог.

Джин Диксон приписывают предсказание убийства Джона Кеннеди и гибели миссии "Аполлон-1". Но при этом она якобы обещала, что уже к 1967 году человечество победит рак, а в 1958 году начнется Третья мировая война.

Согласно Евангелию от Матфея, даже Сын Божий не знает дату своего второго пришествия и конца света: "О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один" (Мф 24:36). Поэтому доверять пророкам библейского Апокалипсиса уж точно не стоит.

Конец света в 2020 году из-за вируса

В 2020 году появились так называемые "пандемические пророки", пишет unian.net. Из-за пандемии коронавируса интерес к предсказаниям и пророчествам резко подскочил. Например, книга экстрасенса Сильвии Браун под названием "Конец дней: предсказания и пророчества о конце света" попала на второе место в рейтинге Amazon и продается за сотни долларов.

"Примерно в 2020 году страшная, похожая на пневмонию болезнь распространится по всему миру. Она будет вредить легким и бронхам, и никакое лечение не подействует, – говорится в книге. – Самым удивительным будет то, что болезнь исчезнет так же резко и быстро, как и появилась. Атака повторится через десять лет, а потом болезнь исчезнет навсегда".

Кроме того, в интернете и СМИ завирусились предсказания Нострадамуса и Ванги о коронавирусе.

На Первом канале рассказали о предсказании, которое сделала слепая болгарская ясновидящая Ванга: "Свет перевернется в год зеркала и на землю "от желтых" придет старая болезнь и заберет миллионы жизней".

Кроме того, в интернете стало активно распространяться предсказание, якобы написанное французским астрологом Нострадамусом:

"Большая чума в приморском городе не прекратится, пока не будет отмщена смерть и кровь праведника, взятого и осужденного без преступления. И знатной дамы, оскорбленной притворством", — цитирует "пророчество" usolie.info.

У предсказания нашлись и толкователи. Предполагают, что "знатная дама" – это бывший министр здравоохранения Китая Wu Yi (У И), пишет "Комсомольская правда". В 2003 году она организовала борьбу с атипичной пневмонией, уточняет LIFE. С "праведниками" версий больше: якобы речь идет об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги либо преследовании уйгуров, обвиняемых в сепаратизме.

Конец света 29 апреля 2020-го из-за метеорита

В апреле в интернет-СМИ активно обсуждали угрозу метеорита. СМИ воспользовались тем, что в NASA назвали метеорит "потенциально опасным", и стали муссировать эту тему. На самом деле космическая организация так называет все объекты, пересекающие орбиту Земли. А шансов на то, что он упадет на Землю, практически не было – 1 случай из 50 000.

Начало конца света в 2020-м по версии ООН

Генеральный секретарь ООН заявил, что люди сами приближают возможный конец света для нашей цивилизации. "Наш мир приближается к точке невозврата", – цитирует его издание "Дни.ру" со ссылкой на ТАСС.

Четырьмя "всадниками" этого Апокалипсиса являются, по его словам, геополитическая напряженность, экзистенциальный климатический кризис, глобальное недоверие и "обратная сторона цифрового мира" (технологии развиваются быстрее, чем человечество успевает осмысливать достижения прогресса).