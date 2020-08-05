 

Украинского консула возмутило открытие Черногорией границ для россиян

05.08.2020, 7:30, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехникиУкраинский консул в Черногории Михаил Шматов возмутился открытием границ для российских туристов и обвинил черногорскую власть в дискриминации граждан Украины.

«Я возмущен тем, что Россию сразу поместили в «зеленую» зону без всяких условий. Я напомню, что Украина, которая с начала лета обеспечивает Черногорию самым большим числом туристов, на данный момент совершает по 13-14 авиарейсов в неделю, находится в ограниченных правах. (…) А для РФ въезд без дополнительных условий, и это притом, что в РФ индекс заболеваемости 127,2, а на Украине 72,8. Деньги не пахнут – это старая аксиома, но вопрос и в элементарном уважении. Я очень надеюсь, что эти дискриминационные условия для наших граждан будут сняты», – написал украинский дипломат на своей странице в соцсети Facebook.

Накануне Национальный координационный совет Черногории решил включить Россию в список стран, гражданам которых разрешен въезд без дополнительных условий в связи с коронавирусом.

Напомним, с 1 августа РФ возобновила международное авиасообщение. Полеты открыты в Британию, Танзанию и Турцию. Кроме того, для россиян стала доступна Абхазия.

В то же время в Российском союзе туриндустрии не исключают, что скоро для российских туристов откроют Тунис. Сообщалось, что РФ на следующем этапе возобновления авиасообщения может открыть полеты в Южную Корею и на Мальдивы.





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