Даже при известном исходе выборов в Белоруссии оппозиция уже выиграла

05.08.2020, 7:29, Новости дня

Перед президентскими выборами, которые намечены на это воскресенье, в Белоруссии по всей стране проходят протесты. The Guardian пишет, что у оппозиционного кандидата нет практически никаких шансов на победу, однако тот факт, что Лукашенко потерял контроль над ситуацией, уже много значит.



Reuters

Чтобы выступать против Александра Лукашенко, нужно необычайное мужество, пишет The Guardian в своей редакционной статье. Так, в 2010 году ряд его оппонентов на выборах были арестованы по обвинению в организации массовых беспорядков в день голосования. Но сейчас, на новом «акте псевдодемократии», ставки ещё выше: у кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской арестовали мужа, и она, не имеющая никакого политического опыта, решила встать на его место.

Тихановская отправила детей за границу и выступила против Лукашенко. Автор статьи называет её действия самым большим вызовом Лукашенко с тех пор, как он получил власть. Её единственная цель — провести в течение полугода новые свободные и честные выборы. Её поддержали сторонники остальных кандидатов, которые также были арестованы, и вместе они провели крупнейшие демонстрации по белорусским городам.

Автор статьи отмечает, что у Тихановской практически нулевые шансы победить на грядущих выборах. Однако массовые собрания протестующих, которые размахивают телефонами с включёнными фонариками, напоминают антикоррупционные протесты на Майдане в Киеве. А Лукашенко давно обещает, что ничего подобного в его стране не случится.

Причин у такого недовольства много, отмечает автор статьи. Прежде всего, Лукашенко отказался вводить карантин во время пандемии и предлагал народу лечиться водкой и сауной. Белорусская экономика давно находится в стагнации, а сейчас ухудшились отношения с Москвой после отказа Лукашенко создавать единое государство.

На действия оппозиции Лукашенко отвечает в привычном формате: спецслужбы получили приказ не допустить уличных протестов. По государственному телевидению намеренно показывают учения по разгону демонстраций. Однако автор статьи высказывает предположение, что в условиях охлаждения отношений с Россией Лукашенко может посчитать себя не в той позиции, чтобы злить и западное общественное мнение, жёстко подавляя протесты.

«Впервые за 26 лет не кажется, что Лукашенко полностью контролирует события в своей вотчине. В этом случае, что бы ни произошло в воскресенье, Тихановская уже выиграла», — делает вывод The Guardian.