Апокалипсис как предчувствие

05.08.2020, 7:29, Разное

Конец света упорно предсказывают с начала времён. Апокалиптические сценарии предрекали человечеству прорицатели и футурологи, учёные и безумцы, священные книги и околорелигиозные трактаты. В качестве орудия грядущего Армагеддона выступали природные катаклизмы и техногенные катастрофы, нашествие вирусов и пришествие инопланетян, падение астероидов и падение нравов. Но воз и ныне там…

Нашествие вирусов: от испанки до Эболы

В 1918 году началась эпидемия испанского гриппа. Испанка поразила почти треть населения планеты и унесла, по разным подсчётам, от 20 до 60 млн жизней. «Пурпурная смерть», как пышно называли эту болезнь, породила массу слухов и домыслов. Газеты писали о германских шпионах, отравлявших колодцы. В распространении эпидемии обвиняли большевиков и анархистов. И, конечно, человечеству предрекалась скорая гибель. Однако в 1919 году испанка закончилась, так же внезапно, как началась, оставив после себя страшную память, вирусофобию и опасных потомков, которые вызвали крупные эпидемии XX века.

Со времён испанки приступы вирусофобии охватывали человечество неоднократно, а с ними в массовом порядке возникали апокалиптические прогнозы.

В 1980 году в Британии от коровьего бешенства начался падёж скота. Болезнь перекинулась на людей. И тут же появились предсказания о масштабах эпидемии. СМИ предупреждали, что британцы «должны готовиться, возможно, к тысячам, десяткам тысяч, сотням тысяч случаев заражения вирусом vCJD».

Не меньшую панику принёс человечеству СПИД, впервые описанный в 1986 году.

Эстафету в 2003 году приняла атипичная пневмония. Сведения о её распространении по миру напоминали сводки с фронта. В Пекине и Торонто был введён карантин. Медицинские маски стали самым модным аксессуаром. Но апокалипсис опять не наступил. Болезнь унесла жизни 774 человек и сошла на нет.

В 2005 году грянул новый гром — птичий грипп. Один из сотрудников ООН окрестил его «комбинацией глобального потепления и ВИЧ/СПИДа, способной распространяться в десять раз быстрее, чем в настоящее время». ВОЗ предрекала от 2 до 7,4 млн смертельных случаев. В Голливуде рассудили, что лучше один раз увидеть, и сняли в 2006 году фильм-катастрофу «Смертельный контакт: птичий грипп в Америке». В кино события развиваются по худшему сценарию: вирус передаётся от человека к человеку, массовая паника, десятки миллионов погибших, мир на грани исчезновения. Однако в реальности всё было иначе. К концу 2007 года болезнь отступила, на поверку летальных случаев оказалось 200.

Не успели отгреметь страсти по птичьему гриппу, как ему на смену пришёл свиной — A/H1N1, ближайший родственник испанки. Впервые он заявил о себе в 1976 году, но по-настоящему «вышел в люди» в 2009 году, когда началась пандемия. Вспышка произошла в Мексике, и цепная реакция покатилась по планете. Погибли около 6 тыс. человек. ВОЗ присвоила гриппу максимальный уровень угрозы.

Нагнал страха и президент США Барак Обама, объявивший чрезвычайное положение. В соответствующем акте он назвал А/H1N1 национальной угрозой для Соединённых Штатов.

Очередной конец света должен был наступить совсем недавно, в 2014 году, от лихорадки Эбола. Число погибших снова исчислялось тысячами. Мировое сообщество не на шутку лихорадило. СМИ не скупились на пугающие прогнозы, а правительства — на многомиллионные вливания для борьбы с «чумой XXI века».

Но больше всех опять испугался Обама, назвавший лихорадку Эбола «главной угрозой человечества». Второе и третье места в апокалиптической триаде американского президента заняли Россия и международный терроризм.

«Пока мы находимся здесь, вспышка Эболы давит на систему здравоохранения в Западной Африке и грозит ещё быстрее распространиться через границы. Российская агрессия в Европе напоминает о тех днях, когда большие страны угнетали малые, преследуя свои территориальные амбиции. Жестокость террористов в Сирии и Ираке вынуждает нас заглянуть в самое сердце тьмы» – Барак Обама.

Чем всё закончилось с Эболой, известно.

Свою лепту в апокалиптическую копилку вирософобии внёс председатель совета директоров Microsoft Билл Гейтс. В прошлом году он предсказал массовую эпидемию инфекционного заболевания, которая унесёт жизни миллионов. В интервью изданию Vox главный вирусолог Microsoft рассказал, что собрал группу исследователей, которая смоделировала возможную инфекционную катастрофу. Согласно выводам учёных, в случае распространения болезни вроде испанки за 250 дней по всему миру погибнут 33 млн человек.

Среда не обитания

Во второй половине прошлого столетия негативное влияние человека на окружающую среду достигло угрожающих масштабов, и экологи забили в апокалиптический набат. Первыми на заметку попали пестициды. Их использование, по мнению некоторых экспертов, должно было привести к эпидемии рака и гибели природы.

«Через десятилетие городские жители вынуждены будут носить газовые маски для того, чтобы защитить себя от загрязнения воздуха…, а к 1985 году загрязнение воздуха наполовину сократит количество солнечных лучей, доходящих до поверхности Земли» – Журнал Life.

В следующем десятилетии предрекали гибель лесов от кислотных дождей — со всеми вытекающими последствиями. На передовой борьбы за спасение «лёгких Земли» оказались немцы. В ноябре 1981 года журнал Der Spiegel вышел со словами на обложке: «Леса погибают». Почвовед из Геттингенского университета Бернард Ульрих был куда более категоричен: «Их (леса) уже нельзя спасти».

Ещё один всадник апокалипсиса из 70-х — озоновая дыра. Учёные обнаружили, что над Антарктикой начал сокращаться озоновый слой, — образовавшаяся дыра грозила человечеству неминуемой катастрофой. Виновниками были объявлены хлорфторуглероды, используемые в холодильниках и аэрозольных баллончиках. Было заключено международное соглашение о запрете использования хлорфторуглеродов с 1996 года. Видимо, испугавшись такого решения, дыра перестала увеличиваться ещё накануне его принятия. Недавно экологи обнаружили, что озоновая дыра над Антарктидой сократилась.

Жизнь без ресурсов

Что ждёт человечество, когда закончатся природные ресурсы? Вопрос столь же риторический, сколь и апокалиптический. В списке исчезающей натуры первыми попали полезные ископаемые, прежде всего металлы. В 1970 году член Национальной академии наук Хэррисон Браун на страницах журнала Scientific American утверждал, что запасы свинца, цинка, олова, золота и серебра к 1992 году будут исчерпаны.

Та же участь должна постигнуть нефть и газ. Это лейтмотив XX века, отголоски которого слышны и в нынешнем столетии.

Голод не тётка

Перенаселение планеты вскоре неизбежно приведёт к голоду — такой неутешительный прогноз звучит уже не одно десятилетие, наводя ужас на особо впечатлительные натуры.

«Борьба за возможность накормить все человечество завершена. В 1970-е годы человечество будет голодать, и сотни миллионов людей умрут от голодной смерти, несмотря на все последние чрезвычайные программы…Ничто не сможет остановить существенного роста смертности» – Пол Эрлих, эколог, 1968 год.

Предсказатели от литературы

Чемпионы по апокалиптическим прогнозам — писатели-фантасты. В своих литературных фантазиях они не раз предрекали человечеству конец света. Правда, все их вымыслы читатели обычно списывали на богатое воображение. Но предсказание Рэя Брэдбери было воспринято всерьёз: поклонники творчества писателя на самом деле ждали конца света, который, согласно рассказу «Завтра конец света», должен был наступить 19 октября 1969 года после захода солнца.

Магия чисел

Наверное, самый богатый урожай апокалиптических предсказаний был собран в 2000 году. Около 30 пророчеств приравняли миллениум к концу света. Парад планет, намеченный на 5 мая 2000 года, столкновение с астероидом, ядерная война…

Один из наиболее экзотических Армагеддонов-2000 получил кодовое название «компьютерный конец света». На стыке тысячелетий, в ночь с 31 декабря 1999 года на 1 января 2000 года, современный мир должен был погрузиться в хаос, так как компьютеры не смогут бы перестроиться. После полуночи ЭВМ на всей планете решат, что вместо 2000-го наступил 1900-й год и обнулят все данные.

Другой роковой день для человечества был назначен на 06.06.06. «Число зверя» на листе календаря наводило на многих мистический ужас.

««Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть» – Откровения Иоанна Богослова, глава 13-я.

Женщины боялись рожать в этот день, чтобы не произвести на свет дьявола. Как, например, англичанка Мелисса Паркер, находившаяся на тот момент на девятом месяце беременности: «Когда я узнала об этой дате, я подумала: «О Боже, я дам жизнь Дамиану из «Омена».

Голливуд и здесь не растерялся: 6 июня 2006 года на экраны вышел ремейк фильма «Омен».

Научный подход

Но прочь суеверия. Даёшь научный подход к апокалипсису! Немало переполоха наделал в 2008 году запуск Большого адронного коллайдера. Особо учёные мужи предрекали, что после столкновения частиц в «трубе» возникнет чёрная дыра, которая «засосёт» планету. Два американца, напуганные подобной перспективой, подали в федеральный окружной суд Гавайев иск, в котором обвинили CERN в попытке устроить конец света и потребовали запретить запуск коллайдера до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность.

И они были не одиноки. Группа учёных направила в Европейский суд по правам человека в Страсбурге жалобу, также требуя запретить запуск Большого адронного коллайдера, потому что это может привести к возникновению чёрных дыр и концу света.

Немало шума в своё время наделали околонаучные опыты американского проповедника Гарольда Кэмпинга. Основываясь на изучении Библии и точных математических расчётах, он установил день конца света — 21 мая 2011 года. И регулярно оповещал об этом слушателей собственной радиостанции Family Radio. Всполошённая семейная аудитория начала приготовления… Но в объявленный срок конец света не наступил. Тогда Кэмпинг перенёс дату на 21 октября. Правда, с тем же результатом.

Свой апокалиптический прогноз сделал и знаменитый физик Стивен Хокинг. Он предрёк конец человечества от пришествия на Землю инопланетян, которые заявятся к нам, чтобы завладеть природными ресурсами.

«Пришельцы где-то рядом, и Земле лучше поберечься» – Стивен Хокинг.

Всё врут календари?

Очередной конец света был намечен на 21 декабря 2012 года. Это следовало из календаря майя, который обрывался на этой дате. Согласно верованиям майя, с момента сотворения человеческого рода минуло четыре цикла, или «солнца». Каждый цикл завершался практически полным уничтожением цивилизации. 21 декабря должно было закатиться «пятое солнце»…

Предвестница катастроф

Гибель человечества от столкновения Земли с астероидом — одна из самых популярных апокалиптических теорий. Среди летающих космических объектов наибольшей известностью у предсказателей-пессимистов пользуется комета Галлея. С незапамятных времён её приближение к Земле предвещало всевозможные катастрофы.

В частности, появление кометы Галлея в 1222 году предшествовало монголо-татарскому нашествию на Русь.

«В сие лѣто мѣсяца мая явися страшная звѣзда, свѣтящи презъ 18 дней, луча ко востоку доволнѣ простирающи, иже знаменова новую пагубу христианомъ, яже по двою лѣту сотворися нашествиемъ врагъ, си есть безъбожных Татаръ, их же въ сей странѣ нашой не знаяху» – Густинская летопись.

Предвестница катастроф напомнила о себе и в прошлом веке. В 1910 году Земля прошла через хвост кометы Галлея. Тогда поползли слухи об отравлении земной атмосферы опасными для здоровья людей ядовитыми кометными газами. Предприимчивые американцы предлагали в качестве противоядия таблетки «Комета».

«Я явился на свет в 1835 году вместе с кометой Галлея. Она снова появится в будущем году, и я думаю, что мы вместе исчезнем. Если я не исчезну вместе с кометой Галлея, это будет величайшим разочарованием в моей жизни. Бог, наверное, решил: вот два причудливых необъяснимых явления, они вместе возникли, пусть вместе и исчезнут» – Марк Твен.

Писатель как в воду глядел: он умер в 1910 году.

Взгляд в будущее

Перечислить все бесконечные астероиды, которые грозили уничтожить Землю, просто невозможно. А вот несколько грядущих столкновений с небесными телами уже известны.

Один апокалипсис расчислен до минуты: «13 апреля 2029 года в 4:36 утра по Гринвичу таящий в себе энергию 65 тыс. атомных бомб астероид Apophis массой в 50 млн тонн и диаметром 320 метров пересечёт орбиту Луны и устремится к Земле со скоростью 45 тыс. км/ч».

Если же Apophis пролетит мимо, то в следующий раз Земля столкнётся с гигантским астероидом 16 марта 2880 года. И тогда, по предсказаниям американских учёных, всё живое уж точно погибнет.

Ждать осталось недолго…