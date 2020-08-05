 

Гривна подешевела к доллару и евро

05.08.2020, 7:02, Новости дня

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 5 августа.

Курс гривны по отношению к доллару США снизился на восемь копеек: с 27,74 грн/$ до 27,82 грн/$.

Гривна к евро подешевела на 20 копеек: с 32,52 грн/€ до 32,72 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю понизился с 3,75 грн за 10 руб. до 3,76 грн за 10 руб.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / В Киеве разрешили работу отелей, бассейнов, кафе и ресторанов

27.06 / Уволившуюся главврача больницы в Уфе наградили после вспышки коронавируса

09.07 / Жировая болезнь печени может быть причиной развития болезни Альцгеймера

31.07 / Украина получит от ВОЗ вакцину от коронавируса для 20% населения – Ляшко

10.07 / Литва вслед за Латвией запретила вещание Russia Today

26.06 / Эксперт: Япония превратилась в исполняющего обязанности Украины на Востоке

02.07 / Мнения: Сам не занимаешься своей молодежью – ей займутся другие

29.07 / Попова сказала, как «моментально» убить коронавирус

17.07 / Президент ВЭФ – последствия пандемии сравнимы с Первой мировой войной

30.06 / 13 областей Украины не соответствуют условиям ослабления карантина – Минздрав

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска