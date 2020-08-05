Гривна подешевела к доллару и евро

05.08.2020, 7:02, Новости дня

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 5 августа.

Курс гривны по отношению к доллару США снизился на восемь копеек: с 27,74 грн/$ до 27,82 грн/$.

Гривна к евро подешевела на 20 копеек: с 32,52 грн/€ до 32,72 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю понизился с 3,75 грн за 10 руб. до 3,76 грн за 10 руб.