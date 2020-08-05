Жертвенный хайтек

05.08.2020, 6:53, Разное

Зачем американское государство устроило публичную порку руководителям крупнейших IT компаний.

«Нельзя унижать тех, кто главенствовал и кому воздавали почести.

Нельзя отнимать у царя царство и превращать в нищего подававшего милостыню. Унижает тот, кто низок сам, — говорил мне отец. — И никогда не позволяй слугам судить хозяина».А. де Сент-Экзюпери

Конец июля подарил нам незабываемое зрелище, достойное книги рекордов Гиннесса: руководителей четырех крупнейших IT-монополий, среди которых первый (Безос) и четвертый (Цукерберг) из богатейших жителей планеты, вызвали на ковер в Конгресс США и в течение пяти с половиной часов отчитывали как малых детей на потеху миллионам зрителей.

Показательно, что пресса, встроенная в западный истеблишмент, смаковала не содержательный аспект спектакля, а лишь беспомощность людей, чье состояние измеряется десятками млрд долларов, а влияние в мире бизнеса безгранично (по крайней мере, так казалось до недавнего времени). Вот, к примеру, нарезка, поданная британским рупором левых либералов The Guardian.

СТЕНОГРАММА СЛУШАНИЙпо материалам The Guardian

Конгрессмен-демократ Дэвид Сисиллини (с наступательно-возмущенно-иронической интонацией): — Мистер Пичаи (гендиректор Google — С.Г.), вы знаете, как Google ответил на просьбу компании Yelp прекратить воровать их обзоры? Я вам подскажу: наше расследование демонстрирует, что Google пригрозил полностью удалить ссылки на Yelp из всех поисковых запросов.

Сундар Пичаи (тихим извиняющимся, почти дрожащим голосом): — Конгрессмен, когда я управляю компанией, я полностью сосредоточен на том, чтобы дать пользователям то, что они хотят получить, мы ведем себя в соответствии с самыми высокими стандартами.

(Предполагается, что в этом месте зрители начнут ухахатываться, глядя на то, как Сундар Пичаи, даром, что индус, то ли перестал понимать по-английски, то ли с перепугу решил прикинуться фалалеем).

Конгресмен-республиканец Грег Стьюб (занудно, видимо, ради галочки в партзачете): — Почему письма моей избирательной кампании в почтовой программе Gmail на компьютере моих родителей автоматически перенаправлялись в папку со спамом? И почему подобная практика распространяется только на республиканцев?

Сундар Пичаи (нервно суча ручками): — В Gmail мы сосредоточены на наших пользователях, а пользователи выразили желание, чтобы мы отделяли их личную переписку, письма, которые приходят от членов семьи и друзей. Все, что мы сделали, так это ввели закладки, первой идет почта от друзей и членов семьи, вторая закладка — другие сообщения и так далее.

(А-ха-ха-ха-ха! Ну точно на инглише не шпрехает!)

Конгрессмен-республиканец Джим Сенсенбреннер (лениво растягивая слова): — Сообщалось, что аккаунт Дональда Трампа был отключен за то, что он что-то написал об эффективности гидроксихлорохина.

Марк Цукерберг (с серьезным, но испуганным лицом): — Утверждение, что есть доказанное лекарство от ковида, когда на самом деле такого не существует, может привести к тому, что кто-то захочет что-то принять, и это отрицательно скажется на его здоровье. Вот поэтому мы и отключили Трампа.

Джеймс Сенсенбреннер (с триумфом): — Вам не кажется, что подобное решение должен принимать кто-то другой? Кто-то, кто скажет: «был размещен такой-то пост, однако факты не подтверждаются и вот доказательства…»

Марк Цукерберг (более уверенно): — Мы не хотим становиться носителями истины в последней инстанции. Я считаю, что для нас было бы неправильно занимать такую позицию.

В нарезке The Guardian есть примеры поразительной дислексии, сразившей в одночасье и Тима Кука из Apple, и Джеффа Безоса из Amazon. Можно не сомневаться, что гигантская телеаудитория не скоро забудет пургу, которую в унисон несли богатейшие люди планеты в прямом эфире антимонопольного ситкома.

Предлагаю, однако, читателям отвлечься от эстетической неприглядности аутодафе, учиненного американскими конгрессменами, и задуматься над главным:

«Что же нам показали на самом деле и почему — именно сейчас?».

Безос на слушаниях по видеосвязи. Фото: EPA

Первое (и, как водится, ошибочное), что приходит в голову: законодатели решили, наконец, прислушаться к президенту, давно призывавшему к крестовому походу на IT-монополии. Тем более, что Трамп не преминул подлить масла в огонь, разразившись твитом прямо в разгар слушаний 29 июля:

«Если Конгресс не восстановит справедливость в деле Большого Теха (Big Tech), что следовало сделать много лет назад, я сделаю это собственным исполнительным указом. В Вашингтоне годами ведутся ОДНИ РАЗГОВОРЫ и НИКАКИХ ДЕЙСТВИЙ, люди нашей Страны сыты по горло».

Во вступительном слове председательствовавший на собрании Дэвид Сисиллини выдвинул список претензий к IT-монополиям: создание неравных условий для ведения бизнеса, хищническое ценообразование, навязывание дополнительных продуктов и услуг, непропорциональная концентрация влияния: «У них просто too much power, слишком много власти», — подвел риторическую черту конгрессмен с таким видом, что пора, мол, и честь знать.

20 лет назад Дмитрий Галковский, впечатлившись, видимо, творчеством Айн Рэнд, описал в «Святочном рассказе №2» финал вымышленного успешного бизнеса, созданного в Америке с нуля русским эмигрантом Николаем Кисточкиным.

СВЯТОЧНЫЙ РАССКАЗ №2Дмитрий Галковский

«К началу 50-х годов “Ник Кистов Компани” достигла размеров особых, и к хозяину пришли хорошо одетые люди из госдепа. Люди сказали, что с восхищением следят за экономическим ростом фирмы. Однако в настоящее время масштаб производства достиг общегосударственных размеров, так что какая-либо несогласованность и упущения перестают быть внутреннем делом и начинают сказываться на общем экономическом состоянии Соединенных Штатов. Поэтому было бы целесообразно назначить специальный попечительский совет и составить его президиум из представителей гуманистических организаций. При этом за мистером Кистовым сохранялось бы 8 процентов прибыли и должность пожизненного Почетного президента компании. Почетный президент имел бы право принимать участие в ежегодном собрании акционеров и зачитывать специально согласованное девятиминутное приветствие. Ник американские реалии знал хорошо, подобного разговора ждал и, для приличия вздохнув, согласился. Через год, после испытательного срока, ему увеличили отчисления до 9,4 процента и позволили назначить на должность генерального директора мужа старшей дочери — Уилки Резника».

Может показаться, что сегодня мы наблюдаем, как сбываются пророчества Айн Рэнд и enfant terrible русской публицистики: IT-кабанчик набрал должный вес, и настал час Х для правильного перераспределения акцентов в отношениях между американским государством и бизнесом.

Тим Кук. Фото: EPA

Сюжетное сходство «Расправившего плечи Атланта» и «Святочного рассказа» с крестовым походом американских властей против IT-монополий, однако, лишь визуально. Говорить о перераспределении собственности, расчленении, тем более, экспроприации Google, Apple, Facebook и Amazon не приходится хотя бы потому, что

подобный сценарий выдает не американские реалии, а советский жизненный опыт, который беженка Алиса Розенбаум упорно имплантировала в головы своих новых соотечественников под псевдонимом Айн Рэнд.

Антагонизм власти и капитала, описанный в «Святочном рассказе», отражает, помимо советской эмпирики, еще и переживания гражданского противостояния 90-х годов на постсоветском пространстве, но только не отношения в современном обществе.

ПРОДОЛЖЕНИЕ