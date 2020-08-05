Министр здравоохранения США собрался совершить первый в истории визит на Тайвань

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05.08.2020, 6:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехникиМинистр здравоохранения Соединенных Штатов Алекс Азар в ближайшие дни совершит первую в истории официальную поездку на Тайвань, сообщила пресс-служба американского ведомства.

«Это первый визит на Тайвань министра здравоохранения США, первый за шесть лет визит члена кабинета [администрации США], а также визит члена кабинета наиболее высокого уровня начиная с 1979 года», – приводит текст сообщения пресс-службы американского ведомства ТАСС.

«Исторический визит министра Азара укрепит партнерство США и Тайваня, а также расширит сотрудничество Соединенных Штатов и Тайваня в борьбе с пандемией COVID-19», – говорится в заявлении.

Ведомство подчеркивает также, что Азар «от лица президента [США Дональда] Трампа» встретится с представителями властей Тайваня высокого ранга, а также с представителями медицинского сообщества и экспертами.

Вместе с Азаром на остров прибудет американская делегация, в которую войдут чиновники ведомства, эксперты в области здравоохранения и «другие представители администрации».

Напомним, в начале мая США потребовали участия Тайваня в работе ООН.

Отметим, Пекин неоднократно требовал от США не подрывать суверенитет Китая и выражал протест США из-за поставок острову оружия.





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