 

В китайских летописях нашли свидетельства появления НЛО

05.08.2020, 6:49, Разное

В записях, которые древнекитайский астроном Шэнь Ко вел в одиннадцатом веке нашей эры, описаны странные летающие объекты, которые вызывают ассоциации с НЛО. Речь идет о явлении, которое жители Китая времен императора Цзяо (1056-1064) называли “жемчужиной”.

Неопознанный летающий объект, как говорится в записях китайского ученого Шень Ко, появлялся в провинции Цзянсу в период правления императора Цзяо. По ночам местные жители видели нечто светящееся, выныривающее из-под поверхности озера Синкай.

– В небе над Яньчжоу, что в провинции Цзянсу, видели странный летающий предмет, который выныривал из озера Синкай по ночам, а затем снова погружался в его воды. В “жемчужине” то и дело виднелась открытая дверь, через которую струился яркий свет, — сказано в письменном свидетельстве, которое сохранилось благодаря китайскому астроному, жившему в начале второго тысячелетия.

Шень Ко писал, что выныривавшая из озера “жемчужина” испускала столь яркое свечение, что при взгляде на нее болели глаза.

Местные жители, которые наблюдали за таинственным объектом, решили построить для него павильон на берегу озера Синкай. Появившееся на берегу строение так и называлось — “Павильон жемчужины”.

Дальнейшую судьбу НЛО, которое показывалось в Китае почти тысячу лет назад, проследить не удается.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Косметолог рассказала о способе “загореть” без солнца и солярия

28.07 / Как выбрать школьную форму? Главные правила

03.08 / Названа польза сала для здоровья и похудения

15.07 / Мнение: Когда угомонится Хабаровск?

02.08 / В Башкирии влюблённая пара занялась сексом на остановке

02.07 / Нюша рассказала, какими способами Киркоров и Собчак привлекают к себе всеобщее внимание

11.07 / Звезда фильма “Назови меня своим именем” Арми Хаммер разводится с женой после 10 лет брака

08.07 / Мнение: Склонность к конспирологии — признак недостаточных знаний

30.06 / «Голос каждого из вас самый важный»

25.07 / Отдых в период пандемии: Куда этим летом отправились российские звезды

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска