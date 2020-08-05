В китайских летописях нашли свидетельства появления НЛО

05.08.2020, 6:49, Разное

В записях, которые древнекитайский астроном Шэнь Ко вел в одиннадцатом веке нашей эры, описаны странные летающие объекты, которые вызывают ассоциации с НЛО. Речь идет о явлении, которое жители Китая времен императора Цзяо (1056-1064) называли “жемчужиной”.

Неопознанный летающий объект, как говорится в записях китайского ученого Шень Ко, появлялся в провинции Цзянсу в период правления императора Цзяо. По ночам местные жители видели нечто светящееся, выныривающее из-под поверхности озера Синкай.

– В небе над Яньчжоу, что в провинции Цзянсу, видели странный летающий предмет, который выныривал из озера Синкай по ночам, а затем снова погружался в его воды. В “жемчужине” то и дело виднелась открытая дверь, через которую струился яркий свет, — сказано в письменном свидетельстве, которое сохранилось благодаря китайскому астроному, жившему в начале второго тысячелетия.

Шень Ко писал, что выныривавшая из озера “жемчужина” испускала столь яркое свечение, что при взгляде на нее болели глаза.

Местные жители, которые наблюдали за таинственным объектом, решили построить для него павильон на берегу озера Синкай. Появившееся на берегу строение так и называлось — “Павильон жемчужины”.

Дальнейшую судьбу НЛО, которое показывалось в Китае почти тысячу лет назад, проследить не удается.