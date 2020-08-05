Жительницы Сызрани утверждает, что слышит голоса умерших людей

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05.08.2020, 6:44, Разное

Страдающая от полтергейста женщина просит совета у знающих людей.

Двухкомнатная квартира 49-летней жительницы Сызрани Екатерины превратилась в обитель потусторонних сил. Об этом она рассказала на приеме у одного из врачей, где подтвердили нормальное психическое здоровье женщины.

Однако она утверждает, что в течение нескольких лет записывала на диктофон в телефоне разговоры со своими престарелыми родителями. В прошлом году мать и отец умерли один за другим, а дочь слушала диктофонные записи часами напролет. Но отныне их голоса чудятся женщине в квартире.

– Не чудятся, а я их отчетливо слышу. Ни во сне, ни в пьяном угаре, а наяву, понимаете? Они зовут меня: «Кааааатя!», а потом говорят короткие фразы, например, «Где мое платье?» или «Открой дверь, открой дверь!», – рассказала Екатерина.

Первое время она очень переживала и страшилась голосов из потустороннего мира, но сейчас уверена, что он существует. Необычную связь с душами родителей горожанка объясняет аномалией, которая образовалась из-за ее неправильного поведения после похорон.

– Когда мама и папа умерли, рыдала до хрипоты. Не могла успокоиться несколько месяцев. На работу не ходила, не ела ничего. Мне казалось, что жизнь прекратилась. Я постоянно слушала диктофонные записи их голосов. А однажды прочитала в церковной книге, что плакать так сильно по умершим родственникам нельзя. Это их мучает очень, – делится собеседница.

Как жить дальше, она не знает, и была бы рада совету знающих людей.





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