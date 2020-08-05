Цена золота в Японии обновила исторический максимум

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05.08.2020, 5:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехникиРозничные цены на золото в Японии обновили исторический максимум, сообщило Киодо.

Определяющая котировки на драгоценный металл токийская компания «Танака кикиндзоку» продает грамм золота за 7608 иен (72 доллара). Это на 152 иены больше, чем 4 августа, когда был установлен предыдущий рекорд, передает ТАСС.

Как отмечает Киодо, спрос на золото как на надежный актив растет в обстановке нестабильности на финансовых рынках, где игроки опасаются неожиданного падения цен на акции и государственные облигации. Рост цен на золото связан также с опасениями по поводу второй волны распространения нового коронавируса.

Накануне цена на золото обновила исторический максимум на нью-йоркской бирже Comex.

28 июля цена на золото достигла рекордного уровня на валютной бирже в ЮАР.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что пророчества краха доллара получили новое обоснование.





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